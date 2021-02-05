Три временные выставки в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» ждут посетителей в ближайшие выходные

Мультимедийный Исторический парк в первые февральские выходные приглашает посетителей, которые, помимо постоянных экспозиций, смогут увидеть сразу три новых выставки.

Выставка «Зеркало памяти» знакомит с блокадным детством посредством представленных в экспозиции предметов, сохранившихся со времен блокады Ленинграда. Это детские вещи – игрушки, тетради, книги, дневники. Экспонаты прибыли в Исторический парк из школьных музеев Санкт-Петербурга, музея городского Дворца творчества юных и частных коллекций.

Выставка «Памятники архитектуры прошлого» петербургского художника Юрия Пантюхина – это своего рода путешествие по самым любимым уголкам Золотого кольца России. На картинах изображены храмы, улицы, площади российских городов, русские пейзажи. Все то, что наполняет сердце любовью к Родине и несет покой, умиротворение и радость.

Выставка «Мастерская чудес» рассказывает о закулисье кукольного театра, знакомит с процессом «рождения» кукол, начиная от появления идеи, создания образа до момента, когда кукла превращается в артиста и выступает на сцене.

Все выставки предназначены для семейного посещения. Подробности на сайте myhistorypark.ru

Адрес: Бассейная ул., 32. Ст. метро «Парк Победы»