Слабослышащие петербуржцы побывали на выставке «Русская Фиваида»

С творчеством петербургских художников, реставраторов и архитекторов можно познакомиться в общественном пространстве «СреДа!» до 30 октября

Выставка «Русская Фиваида», посвященная православной культуре, продолжает свою работу в общественном пространстве «СреДА!» на Конногвардейском бульваре. Она вызывает интерес как у профессионального сообщества, так и обычных зрителей. Выставочно-просветительский проект, реализованный при поддержке «Единой России», посетила экскурсионная группа слабослышащих людей, которую сопровождала один из авторовпроекта Юлия Ковалева.

«Проект «Русская Фиваида» посвящен православной культуре России, он был придуман в 2019 году во время поездки в архивы Кирилло-Белозерского монастыря, и первую выставку мы провели в этом же году. Она была посвящена только лишь архитектуре и реставрации архитектуры Вологодской области. А сейчас проводим вторую выставку. Она получилась гораздо шире, как по территориальным границам, так и по видам искусства и авторам. У нас представлена здесь архитектура Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пермского края и ряда других регионов. Если говорить про виды искусства, то у нас в этот раз здесь не только архитектура, но и реставрация архитектуры, станковая и монументальная живопись, декоративно-прикладное искусство, графика, каллиграфия и скульптура. Авторы — как студенты и выпускники, так и уже знаменитые профессионалы», — рассказала автор проекта «Русская Фиваида», архитектор-реставратор, аспирант и преподаватель академии художеств имени Репина Юлия Ковалева.

По ее словам, опыт в проведении экскурсии для слабослышащих людей у нее первый. «Это очень благодарные зрители, потому что им все интересно, а мне было интересно рассказывать им про различные живописные техники, как пишутся иконы, про этапы создания проекта реставрации и многое другое. Гостизадавали вопросы про технологии, материалы, авторов», — сказала она.

Говоря о промежуточных итогах посещения выставки, Юлия Ковалева отметила, что очень много положительных откликов. «Художники не ожидали, что будет такая хорошая экспозиция в таком хорошем пространстве. Все остались довольны, и это очень приятно. При этом регулярно мы видим посты в социальных сетях, фотографии с выставки. Впечатление у всех очень хорошее», — заключила она.

Выставка будет работать до 30 октября по адресу: Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3. Вход свободный, желающие попасть на экскурсию с комментариями одного из авторов могут предварительно зарегистрироваться по ссылке.

https://vk.com/spb_sreda?w=app5708398_-212295052