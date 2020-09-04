5 сентября 2020 года во дворах Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга пройдет праздничный фестиваль «Русская Душа» о людях и культуре России. В празднике примут участие более двухсот артистов, творческих коллективов, дизайнеров, художников и фотографов.

В программе фестиваля:

- Театрально-музыкальное представление в формате иммерсивного шоу;

- Русский молодежный флэш-моб;

- Молодежный креативный дизайн-проект с элементами русского стиля;

- Дефиле моделей в кокошниках при участии известных дизайнеров Санкт-Петербурга;

- Масштабный фотопроект «Взгляд поколений»;

- Специальные фотозоны с возможностью создать собственный образ в русском стиле;

- Мастер-классы с использованием современных видов творчества на тему русской культуры.

В рамках Фестиваля будет представлен грандиозный фотопроект «Взгляд Поколений» – 100 ярких фоторабот, в которых отразится исторический взгляд и современность.

Модели фотопроекта, среди которых известные артисты и общественные деятели, одеты в прекрасные современные кокошники от Татьяны Домбровской, основателя бренда «Патриотка», дизайнера кокошников в современном исполнении, и роскошные платья от Ульяны Скопиновой, победительницы свадебной премии SPBWEDAwars, лучшего дизайнера свадебных платьев 2018.

«На нашем фестивале мы хотим показать необыкновенную красоту русской культуры, вплетенную в ткань современной эпохи. Русскому характеру свойственно тонкое восприятие красоты и связанная с ней артистичность, выражающаяся в повседневной жизни и в творении произведений искусства. Сегодня для человека ключевую роль играет визуальное восприятие, зрелищность, эмоциональная включенность в событие, поэтому особенно важно показать красоту нашей культуры современными средствами, помочь осознать российские культурные смыслы и традиции в исторической и культурной ретроспективе, сделать русский стиль неотъемлемой составляющей российской культуры ХХI века», – говорит директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Сергеевна Хомова.

Проект будет транслироваться на портале Культура.РФ, на платформе Яндекс.Эфир, в социальных сетях.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре, Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Юсуповского дворца.