ента новостей

18:56
Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность
18:52
В Мариинском дворце обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата
18:49
Россияне будут защищены от ЛГБТ-пропаганды
16:05
В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже
16:03
Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив
15:43
В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы
15:34
Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ
15:33
Учащиеся инженерных классов посетили лабораторию СПбГМТУ
15:31
Бывший руководитель УСП Барабанщиков заплатит административный штраф 250 тысяч рублей
14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера
14:45
В деревне Корнево в магазине избили мужчину
14:33
Начались общегородские публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Петербурга
14:24
Полицейские задержали лже-целителя обманувшего пенсионерку
14:10
В Парголово пьяный мужчина избил и ограбил бывшую жену и ее любовника
14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
13:08
В Петербурге с поличным задержали группу карманников
12:37
В поселке Тельмана пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей
12:19
Петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика на даче в Токсово
12:01
В Гатчине пенсионерка отдала телефонным мошенникам более четверти миллиона рублей
11:14
В Петербурге открылся первый Молодежный экономический форум
11:13
В Сосновом Бору ограбили квартиру замдиректора детского учреждения
11:02
В Красном селе 15-летнего школьника подозревают в попытке изнасилования 12-летней сестры
10:45
Во Фрунзенском районе женщина убила сожителя сковородой
10:15
В Пушкине пожилая женщина отдала афкристам 200 000 рублей
09:24
В «Тойоте» начнутся сокращения
09:22
В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных
09:09
Теневой фаворит с Педри и Гави. Испания может зайти дальше, чем кажется
08:42
Почему повышают зарплату чиновникам?
08:24
Появится газовый хаб
22:00
В победном для СКА матче с «Автомобилистом» зрители увидели заброшенные шайбы в каждом периоде
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность

Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность

В Мариинском дворце сегодня за круглым столом обсудили роль кинематографа в сохранении культурного наследия России. Известные деятели индустрии постарались найти ответ на один из самых насущных вопросов – что должно делать государство и общество для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с культурой отмены и защитить традиционные ценности. Мероприятие состоялось в рамках VI Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Его поддерживают Ассамблея народов Евразии, Комитет по культуре и Законодательное Собрание города.– Хочу от всего сердца поздравить кинофестиваль с завоеванием гранта Президентского фонда культурных инициатив, который вы получили впервые. Это стало заслуженным признанием вашей плодотворной работы, направленной на популяризацию современного кинематографа. Безусловно, такие проекты – наглядное свидетельство силы культуры, которая способна преодолевать любые границы, – отметил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Алескеров. 

В этом году на конкурс поступило почти четыре тысячи заявок со всего мира, семьдесят фильмов вошли в основную программу. По мнению организаторов «уникальность проекта состоит в продвижении и популяризации культуры путем объединения ее жанров».

– Это очень важно, как нам кажется. Потому что именно мы – кинематографисты -формируем сознание подрастающего поколения. И кто, если не мы, сможем рассказать о культуре, которая у нас есть. Мы гордимся нашим достоянием, которое нужно сохранять, преумножать и ни в коем случае не потерять, – сказал генеральный продюсер фестиваля Илья Михайлов-Соболевский.

В ходе дискуссии прозвучали предложения по совершенствованию государственной молодежной политики и продвижении традиционных морально-нравственных ценностей на российских телеканалах. В частности, было заявлено о необходимости существенного расширения демонстрации на «больших экранах» работ молодых документалистов, посвященных отечественному искусству. Также получила поддержку участников круглого стола и инициатива о создании цифрового фонда аудио-видео материалов о национальной культуре.

– Важно, что вопросами сохранения и продвижения традиционных культурных и нравственных ценностей нашей страны занимаются люди, которые способны донести их до действительно массовой аудитории. В условиях беспрецедентной ментальной агрессии в отношении России, никому не удастся «остаться над схваткой», каждому придется выбрать свою сторону. Мы видим, с каким упорством идут атаки на молодежь, на семью, на то, что составляет основу нашего общества. Под видом либеральной повестки пропагандируются совершенно чуждые нашему народу отношения. Ну не может быть у нас родителей № 1 и № 2, только отец и мать. Это подтверждает и опрос, проведенный телеграмм-каналом Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Из полутора миллионов человек, абсолютное большинство высказались за разработку закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и распространении информации, побуждающей к смене пола. Жестко. Но видимо действительно пришло время по-настоящему защищать свою идентичность, – прокомментировал председатель петербургского парламента Александр Бельский.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-10-2020, 11:49
Состоялось открытие четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
3-06-2022, 19:38
Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили
11-07-2022, 17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
23-09-2022, 18:19
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце
24-06-2022, 19:20
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики
30-09-2020, 13:26
В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
144
Вчера, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
216
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
170
17-10-2022, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
Наверх