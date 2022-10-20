Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность

В Мариинском дворце сегодня за круглым столом обсудили роль кинематографа в сохранении культурного наследия России. Известные деятели индустрии постарались найти ответ на один из самых насущных вопросов – что должно делать государство и общество для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с культурой отмены и защитить традиционные ценности. Мероприятие состоялось в рамках VI Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Его поддерживают Ассамблея народов Евразии, Комитет по культуре и Законодательное Собрание города.– Хочу от всего сердца поздравить кинофестиваль с завоеванием гранта Президентского фонда культурных инициатив, который вы получили впервые. Это стало заслуженным признанием вашей плодотворной работы, направленной на популяризацию современного кинематографа. Безусловно, такие проекты – наглядное свидетельство силы культуры, которая способна преодолевать любые границы, – отметил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Алескеров.

В этом году на конкурс поступило почти четыре тысячи заявок со всего мира, семьдесят фильмов вошли в основную программу. По мнению организаторов «уникальность проекта состоит в продвижении и популяризации культуры путем объединения ее жанров».

– Это очень важно, как нам кажется. Потому что именно мы – кинематографисты -формируем сознание подрастающего поколения. И кто, если не мы, сможем рассказать о культуре, которая у нас есть. Мы гордимся нашим достоянием, которое нужно сохранять, преумножать и ни в коем случае не потерять, – сказал генеральный продюсер фестиваля Илья Михайлов-Соболевский.

В ходе дискуссии прозвучали предложения по совершенствованию государственной молодежной политики и продвижении традиционных морально-нравственных ценностей на российских телеканалах. В частности, было заявлено о необходимости существенного расширения демонстрации на «больших экранах» работ молодых документалистов, посвященных отечественному искусству. Также получила поддержку участников круглого стола и инициатива о создании цифрового фонда аудио-видео материалов о национальной культуре.

– Важно, что вопросами сохранения и продвижения традиционных культурных и нравственных ценностей нашей страны занимаются люди, которые способны донести их до действительно массовой аудитории. В условиях беспрецедентной ментальной агрессии в отношении России, никому не удастся «остаться над схваткой», каждому придется выбрать свою сторону. Мы видим, с каким упорством идут атаки на молодежь, на семью, на то, что составляет основу нашего общества. Под видом либеральной повестки пропагандируются совершенно чуждые нашему народу отношения. Ну не может быть у нас родителей № 1 и № 2, только отец и мать. Это подтверждает и опрос, проведенный телеграмм-каналом Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Из полутора миллионов человек, абсолютное большинство высказались за разработку закона о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и распространении информации, побуждающей к смене пола. Жестко. Но видимо действительно пришло время по-настоящему защищать свою идентичность, – прокомментировал председатель петербургского парламента Александр Бельский.