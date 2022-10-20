Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность

В Мариинском дворце сегодня за круглым столом обсудили роль кинематографа в сохранении культурного наследия России. Известные деятели индустрии постарались найти ответ на один из самых насущных вопросов – что должно делать государство и общество для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с культурой отмены и защитить традиционные ценности. Мероприятие состоялось в рамках VI Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Его поддерживают Ассамблея народов Евразии, Комитет по культуре и Законодательное Собрание города.– Хочу от всего сердца поздравить кинофестиваль с завоеванием гранта Президентского фонда культурных инициатив, который вы получили впервые. Это стало заслуженным признанием вашей плодотворной работы, направленной на популяризацию современного кинематографа. Безусловно, такие проекты – наглядное свидетельство силы культуры, которая способна преодолевать любые границы, – отметил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Алескеров.
В этом году на конкурс поступило почти четыре тысячи заявок со всего мира, семьдесят фильмов вошли в основную программу. По мнению организаторов «уникальность проекта состоит в продвижении и популяризации культуры путем объединения ее жанров».
В ходе дискуссии прозвучали предложения по совершенствованию государственной молодежной политики и продвижении традиционных морально-нравственных ценностей на российских телеканалах. В частности, было заявлено о необходимости существенного расширения демонстрации на «больших экранах» работ молодых документалистов, посвященных отечественному искусству. Также получила поддержку участников круглого стола и инициатива о создании цифрового фонда аудио-видео материалов о национальной культуре.