Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города

В Мариинском дворце прошла встреча спикера петербургского парламента с участниками киберспортивного сообщества Северной столицы. В ней приняли участие депутат Андрей Малков, руководители Федерации электронного спорта и университетских клубов, сотрудники вузов, предприниматели.

Одной из главных тем обсуждения стало усиление позиций Санкт-Петербурга в индустрии киберспорта. В рамках решения этого вопроса прозвучало предложение создать при поддержке города единый центр, который мог бы играть роль необходимой для спортсменов коммуникационной площадки. Спикер Александр Бельский выразил надежду на результативность данного проекта. Его концепцию стороны договорились обсудить на следующей встрече.

Была затронута тема создания нового типа киберспортивных дисциплин и игр отечественного производства. Так, на базе университета ИТМО предлагается создать инновационную компьютерную игру, направленную, в частности, на изучение традиционной культуры народов России.

Среди других вопросов – учреждение новых образовательных программ в сфере киберспорта, его популяризация, а также защита прав игроков в компьютерные игры.

Федерация электронного спорта организует соревнования и фестивали, такие как боевая арена, симуляторы, шутеры, файтинги. Организация поддерживает и обучает начинающих геймеров и молодые российские команды, способствует продвижению интересов молодежи в киберспорте.