ента новостей

19:48
На станции Кикерино грузовой поезд насмерть сбил мужчину
19:27
День социально-правовой информации «Ваши права – вопросы и ответы»
19:24
Работу НКО в изменившихся условиях нового времени обсудят на форуме «Социальный Петербург»
19:22
СПбГУ начал обучение театральных менеджеров совместно с Александринским театром
19:21
В Москве пройдёт Всероссийский форум с международным участием «Zа Победу»
19:20
Отправленный Бегловым в зону СВО доброволец может оказаться больным ВИЧ
17:42
В Петербурге за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу задержан молодой человек
15:02
В Петербурге мигранту прострелили голову
14:58
На станции Рыбацкое задержали двух мигрантов, ограбивших пассажира
14:51
Полицейские установили причастность ранее задержанного мужчины к попыткам кражи денежных средств у граждан
14:48
Александр Бельский встретился с юными хоккеистами из Донецка
14:45
Ответственность за срыв показа «Лучшие в аду» Пиотровский возложил на администрацию кинотеатра
14:41
В Тосненском районе полицейские пресекли кражу топлива из нефтепровода
13:29
«Великолепная Пятерка» отправляется в Красноярск
13:27
В Петербурге открыли общественную приемную Комитета Госдумы по обороне
13:16
В Петербурге задержан аферист, который обманным путем похитил у пенсионерки деньги
12:47
В Петербурге задержан хулиган, стрелявший в парадной
11:59
В отношении вооруженного прохожего в центре Петербурга возбуждено уголовное дело
11:44
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
10:28
Студентам предоставили отсрочку
10:02
Мемориальную доску, посвященную редакции газеты «На защиту Ленинграда», открыли в Мариинском дворце
10:00
Хакеры взламывают телефоны через WhatsApp
09:25
Как сформировать финансовую подушку
09:08
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 66-летнего мужчину
00:58
Хоккейный «Спартак» смог забросить в ворота СКА всего лишь одну шайбу, пропустив при этом пять
20:55
Александр Бельский: Труд учителя – фундамент страны
17:07
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
16:58
На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор
16:37
В Мобилизационном центре будет организована работа службы судебных приставов
15:35
Александр Бельский поздравил первых лауреатов премии В.С. Ягья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » СПбГУ начал обучение театральных менеджеров совместно с Александринским театром

СПбГУ начал обучение театральных менеджеров совместно с Александринским театром

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
СПбГУ начал обучение театральных менеджеров совместно с Александринским театром

В Махачкале стартовала первая образовательная резиденция проекта «Национальная театральная школа», участники которой пройдут обучение по разработанной в СПбГУ программе «Основы менеджмента в современном национальном театре». Об этом сообщила проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасия Ярмош во время пресс-конференции в ТАСС.

Всероссийский просветительский проект «Национальная театральная школа» — инициатива Национального драматического театра России (Александринского театра) и Ассоциации национальных театров России. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта запланировано проведение образовательных резиденций, первая стартовала в Республике Дагестан. В качестве преподавателей на трехдневном интенсиве выступили ведущие эксперты в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств.

Участниками первой образовательной резиденции стали деятели культуры и искусства Республики Дагестан в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый слушатель, успешно прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство государственного образца о повышении квалификации от Санкт-Петербургского государственного университета по программе «Основы менеджмента в современном национальном театре».

«Национальная театральная школа — проект, который созвучен ценностям и миссии Санкт-Петербургского государственного университета, целям старейшего университета страны. Мы с 2008 года активно содействуем социально-экономическому развитию регионов России, и НТШ помогает реализовываться в этом направлении. Национальный эпос, драма на языках народов нашей страны, деятельность национальных театров — это уникальное культурное наследие, которое и стало объектом изучения и проектирования в образовательной программе СПбГУ. Сегодня мы даем старт уникальной образовательной инициативе — это новый феномен в мировой образовательной практике в сфере культуры. Я уверена, что уже в скором времени выпускники НТШ станут авторами проектов, за которыми мы с интересом будем наблюдать», — отметила проректор по стратегическому развитию и партнерству СПбГУ Анастасия Ярмош.

Образовательная программа «Основы менеджмента в современном национальном театре» подготовлена Санкт-Петербургским государственным университетом и направлена на развитие навыков проектного менеджмента, командной работы, управления изменениями, фандрайзинга в сферах искусства, маркетинга и продюсирования проектов у театральных менеджеров. Во время обучения слушатели узнают про особенности менеджмента театральных проектов, научатся планировать проект и распределять роли среди участников, а также уделят внимание работе с разными каналами продвижения театральной деятельности. Автором и руководителем программы стала академический директор программы «Менеджмент» СПбГУ, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента ВШМ СПбГУ Анастасия Ласковая.

Как отметил во время пресс-конференции директор Александринского театра, лидер проекта «Национальная театральная школа» Сергей Емельянов, Национальная театральная школа позволит решить проблему нехватки квалифицированных кадров для управления театрами.

«Сегодня как никогда важно готовить новое молодое поколение руководителей в национальных театрах страны, которые смогут реагировать на вызовы и задачи современного мира, ведь мы живем в быстро меняющейся среде, а сфера профессионального искусства должна идти в ногу со временем. Я уверен, что Национальная театральная школа — это начало нашего совместного большого пути», — сказал Сергей Емельянов.

В 2022–2023 годах Национальная театральная школа пройдет еще в семи регионах страны: в республиках Татарстан, Бурятия, Башкортостан, Марий Эл и Коми, а также в Сахалинской области и Камчатском крае.

В пресс-конференции, посвященной старту проекта, также приняли участие министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева, и. о. министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Мария Балмастова, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор Российского института театрального искусства Александр Бармак.

Для информации
Всероссийский просветительский проект «Национальная театральная школа» — инициатива Национального драматического театра России (Александринского театра) и Ассоциации национальных театров России. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2022, 17:30
В СПбГУ открылась Высшая школа безопасности труда
21-07-2022, 19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
16-09-2022, 13:22
СПбГУ запустил курсы русского языка в ЮАР
29-09-2022, 14:27
Пожилые жители Петербурга смогут получить юридическую помощь в СПбГУ
8-06-2022, 23:03
В Высшей школе менеджмента СПбГУ протестировали VR-тренажер публичных выступлений
24-03-2022, 16:22
СПбГУ открывает филиал в Узбекистане

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 09:08
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 66-летнего мужчину
0
109
Вчера, 16:58
На трассе "Сортавала" столкнулись большегруз и трактор
0
191
Вчера, 14:02
В Парголово женщина на «Черри» сбила 11-летнего подростка
0
135
Вчера, 09:56
В Ленобласти скутер вылетел с проезжей части в кювет, водитель погиб
Наверх