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Питерец.ру » Общество » СПбГУ открывает филиал в Узбекистане

СПбГУ открывает филиал в Узбекистане

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
Новый филиал СПбГУ появится в Ташкенте уже в этом году — осенью первые обучающиеся смогут приступить к занятиям.

Новый филиал СПбГУ появится в Ташкенте уже в этом году — осенью первые обучающиеся смогут приступить к занятиям. В нем будут готовить высококвалифицированных специалистов по ряду направлений, включая экономику восточных стран, международные отношения, страноведение и многие другие.

Первой станет двухдипломная магистерская программа «Международные отношения на постсоветском пространстве», обучение по которой начнется уже в этом году.

«Эта образовательная программа актуальна для обеих стран: в подготовке специалистов по международным отношениям на постсоветском пространстве заинтересовано правительство Республики Узбекистан, которому необходимы соответствующие кадры, кроме того, программа уже "обкатана" — на протяжении года мы реализуем ее совместно с Ташкентским государственным университетом востоковедения. Реализация этой программы на базе филиала именно в формате двух дипломов позволит готовить специалистов совместными усилиями и равномерно распределять ресурсы как СПбГУ, так и Ташкентского государственного университета востоковедения, в результате чего студенты получат не один, а два диплома», — рассказал заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин.

Как отметил Сергей Андрюшин, перечень образовательных программ будет расширяться. Например, с 2023 года начнется прием на программу «История Центральной Азии». История восточного факультета Санкт-Петербургского университета насчитывает почти 170 лет, специалисты-востоковеды СПбГУ работали в экспедициях в государствах Центральной Азии со времен Российской империи и активно продолжали эту деятельность в советскую эпоху.

В перспективе на базе филиала будут проводиться исследования в области биомедицины в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Узбекистана и ташкентским фармкластером Tashkent Pharma Park. Также рассматривается возможность открытия программ в области биомедицины.

«Развитие этого направления в Узбекистане только начинается, именно поэтому правительство республики заинтересовано в привлечении высококвалифицированных специалистов из ведущих российских университетов, где развиваются биомедицинские исследования, чтобы они смогли оказать поддержку в этом начинании. Благодаря этому сотрудничеству Университет получит доступ к одному из крупных фармкластеров в Центральной Азии, который строится сейчас под Ташкентом, и клинической базе Узбекистана, где наши специалисты смогут работать с пациентами. Это будет способствовать развитию новых исследовательских проектов в области биомедицины и проведению клинических испытаний», — добавил Сергей Андрюшин.
Источник: СПбГУ
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