В СПбГУ открылась Высшая школа безопасности труда

Новое структурное подразделение Санкт-Петербургского университета займется подготовкой квалифицированных руководителей высшего и среднего звена, способных организовать комфортное и безопасное рабочее пространство для сотрудников.

Как отмечает директор Высшей школы безопасности труда СПбГУ, доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Рубен Карапетян, новое учебно-научное подразделение призвано стать крупнейшей в стране площадкой, нацеленной на решение научно-исследовательских, методологических, методических и практических задач, связанных с безопасностью и охраной труда в России.

«Уникальность ВШБТ СПбГУ в том, что мы формируем профессионала, создающего безопасное трудовое пространство для занятого населения России. Кроме того, мы проводим экспертно-аналитическую, консультативную и проектную деятельность. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Высшая школа безопасности труда СПбГУ — уникальный научно-исследовательский и образовательный институт, не имеющий аналогов», — рассказал директор ВШБТ СПбГУ Рубен Карапетян.

Специалисты СПбГУ займутся подготовкой комплекса образовательных программ, и первая дополнительная образовательная программа по безопасности труда для руководителей начнет свою работу уже в этом году.

Кроме того, специалисты Высшей школы безопасности труда СПбГУ займутся экспертной деятельностью и подготовкой рекомендаций и проектов, направленных на обеспечение безопасности труда.

«Основные исследования будут направлены на совершенствование социальной политики и законодательства, изучение проблемных вопросов в сфере охраны труда с учетом современных фундаментальных теорий и их практического применения, современных технологий, прогрессивных методов организации труда, новых форм производственных отношений. Мы нацелены на разработку рекомендаций и предложений, призванных совершенствовать государственную политику в области охраны труда», — пояснил Рубен Карапетян.

Подробнее о деятельности Высшей школы безопасности труда СПбГУ читайте в интервью с научным руководителем и директором ВШБТ СПбГУ по ссылке.