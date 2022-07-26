Премьеры, гастроли и бенефисы в драматическом театре Ленобласти «На Литейном»

«Театр «На Литейном» — активный участник и организатор многих культурных проектов в Ленинградской области. Речь не только о гастролях, хотя, скажу честно, ленинградский зритель с большой теплотой ждет и принимает артистов театра «На Литейном». Все же главные культурные события, которыми каждый год радует нас театр, это яркие театральные фестивали: «Культурный Выборг. Адаптация», «Область театра» и «Пять Вечеров» имени Александра Володина, в июле театр участвовал в творческой Лаборатории современной драматургии. Уверен, что новый сезон порадует зрителей премьерами и уже полюбившимися всем спектаклями, интересными проектами», — поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Первым в этом сезоне зрители увидят премьерный спектакль по пьесе Александра Островского «Красавец мужчина» в постановке заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии Сергея Грицая. Его покажут на сцене театра 26 июля в 19.00. Главные роли Аполлона и Зои Окоемовых исполняют молодые актеры Сергей Якушев и Дарина Одинцова.

В августе «На Литейном» пройдут бенефисы артистов Театра Александра Цыбульского, Марии Овсянниковой и Веры Миловской. Среди особенных событий этого лета — эксклюзивные показы постановки «Вишнёвый сад. Тишина» в формате оpen-air, которые можно будет увидеть 8 и 9 августа в аллеях сада Шереметевского дворца. Кроме того, театр «На Литейном» планирует в ближайший месяц гастроли в Кириши, Вырицу, Лопухинку, Петровское и Сиверское.