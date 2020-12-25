Премьера спектакля по творчеству Виктора Цоя в Учебном театре «На Моховой»

25, 26 и 27 декабря в Учебном театре «На Моховой» пройдет премьера спектакля «Дети проходных дворов» на основе песен Виктора Цоя. Работа студентов 3 курса мастерской з.а. РФ Сергея Бызгу в постановке Евгении Натановой посвящена 30-летию со дня смерти музыканта. Но это вовсе не вечер памяти и не размышление о прошлом. Песнями Цоя в аранжировках и исполнении студентов РГИСИ молодое поколение 2000-х рассказывает о себе: о своем чувствовании мира, ощущении сегодняшнего дня, выстраивая диалог с предыдущими поколениями о творчестве, любви и стране, в которой им случилось родиться.

Спектакль «Дети проходных дворов» – это череда автобиографических историй студентов РГИСИ, которые обнажают перед зрителями свои волнения и проблемы. Рассказывают о том, как впервые сталкивались со смертью друзей, как встречали и теряли любовь, как не могут найти контакт с родителями, как ощущают страну и ее политическую жизнь. Спектакль пронизывают песни Виктора Цоя, скрепляя совершенно разные личные истории в единое полотно о новом молодом поколении. Об их болях и об их бунте. Ведь песни Цоя вбирают в себя целый мир, который существует вне времени и столь же яростно отзывается в сердцах поколения 2000-х, как некогда в сердцах молодежи 80-х.

Режиссер спектакля Евгения Натанова: «На этот материал педагогическую команду натолкнули сами студенты. В их творческих акциях и высказываниях все время возникала музыка Виктора Цой и группы "Кино". Были даже редкие и вообще неизвестные песни. Нам показалось, что это очень интересный феномен, ведь они родились намного позже смерти Цоя.

В итоге получился спектакль, где в творчестве Цоя возникают другие акценты, возникает современный контекст. Для ребят как для исполнителей важны другие нюансы – они дали этому материалу новую жизнь. Все аранжировки придумывали сами студенты.

В спектакле звучат битбокс и скрипка, рояль и бас-гитара с перегрузом и даже старинные инструменты. В нашем исследовании обнаружилась сильная связь с родителями и вскрылось влияние разных поколений друг на друга.

Спектакль заканчивается песней "Я посадил дерево". Возникает важная для нас мысль про детей и их родителей, про то, как Цой "посадил дерево", и его музыка прорастает в нас, мы – часть этого "дерева". "Дети проходных дворов" – это одна большая творческая акция поколения, его голос».

Режиссер – Евгения Натанова

Художники – Елена Левина, Мария Медведева

Видео – Мария Фоменко

Художественный руководитель постановки – Сергей Бызгу