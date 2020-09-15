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Питерец.ру » Культура » Выставка «Бенуа & Фокин»

Выставка «Бенуа & Фокин»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
sptl.spb.ru
В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнет работать выставка «Бенуа & Фокин»

В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения театрального художника Александра Николаевича Бенуа и 140 лет со дня рождения артиста балета и балетмейстера Михаила Михайловича Фокина.

С 17 сентября 2020 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнет работать выставка «Бенуа & Фокин». Экспозиция будет посвящена двум совместным работам художника и балетмейстера – балетам «Павильон Армиды» и «Петрушка».

Идея создания балета, носившего название «Омфала», зародилась у Александра Бенуа в начале 1900-х годов. Он вспоминал: «...В течение 1900–1903 годов идея „моего балета“ приняла несколько определенные очертания. Нашелся сюжет. По совету, кажется, Сомова, я прочел сборник рассказов Теофиля Готье, и более всего мне понравился фантастический рассказ „Омфала“. Смесь чего-то кошмарного, привиденческого с явлениями вполне реальными. <...> Тогда же я решил, что это отличный сюжет для драматического балета, а мой балет должен быть непременно драматическим». Премьера спектакля состоялась 25 ноября 1907 года на сцене Мариинского театра. Балет получил название «Павильон Армиды» и состоял из одного действия, превратившись из трехактного в одноактный благодаря Михаилу Фокину. «Когда мне передали либретто и я с ним подробно ознакомился, я пришел к заключению, что балет напрасно растянут на три акта, что в нем недостаточно материала и что он выиграет, если его сократить до одного акта в трех картинах», – писал в своих мемуарах балетмейстер. В таком варианте «Павильон Армиды» был представлен 19 мая 1909 года в Париже, в театре «Шатле».

Балет «Петрушка» впервые был показан широкой публике 13 июня 1911 года тоже в парижском театре «Шатле» в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Авторы либретто – Александр Бенуа и Игорь Стравинский, постановка и танцы – Михаила Фокина. По воспоминаниям Игоря Стравинского, «большой успех „Петрушки“ был неожиданным. Мы все опасались, что место, предназначенное ему в программе, принесет ему гибель; из-за трудностей сценического оформления его пришлось исполнять первым, и все говорили, что в начале он не будет иметь успеха».

Михаил Фокин писал: «Я познакомился с замечательной музыкой этого балета, когда она была уже закончена Стравинским и сюжет балета, созданный им вместе с А. Н. Бенуа, был совершенно готов. Я вступил в сотрудничество с композитором и художником, когда главные характеры сюжета, главная линия его развития были уже ими созданы. Тем не менее, когда я говорю „мой балет «Петрушка»“, когда я говорю, что это одно из удачнейших моих достижений, одна из значительнейших моих постановок, я чувствую, что имею на это полное право».

На выставке «Бенуа & Фокин» будут демонстрироваться эскизы Александра Бенуа к балетам «Павильон Армиды» и «Петрушка» из собрания Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. Их дополнят фрагменты воспоминаний художника и балетмейстера о создании спектаклей. Также будут представлены фотографии, запечатлевшие Анну Павлову в роли Армиды, Вацлава Нижинского в роли ее раба, Георгия Розая в роли Шута и сцены из первой постановки балета «Павильон Армиды».

Выставка будет работать в период: 17.09. – 16.10.2020 г.

в помещении библиотеки по адресу: ул. Зодчего Росси, 2 (вход с пл. Островского)

Телефон для справок: (812) 571-77-11.

Вход свободный.

Источник: Театральная библиотека
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