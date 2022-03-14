16 марта в 15 в конференц-зале исторического парка состоится лекция на тему: "Крым в истории Российской империи".
Лектор: Калиновский В. В. - кандидат исторических наук, доцент, уроженец Крыма.
Вход свободный.
Продолжительность лекции около 1 ч.
Возрастное ограничение 14+
Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке
16 марта в 15 в конференц-зале исторического парка состоится лекция на тему: "Крым в истории Российской империи".
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