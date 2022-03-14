Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке

16 марта в 15 в конференц-зале исторического парка состоится лекция на тему: "Крым в истории Российской империи".

Лектор: Калиновский В. В. - кандидат исторических наук, доцент, уроженец Крыма.

Вход свободный.

Продолжительность лекции около 1 ч.

Возрастное ограничение 14+