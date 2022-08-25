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В Петербурге открылась выставка «Жизнь с вирусами»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Политехнический музей
В Петербурге открылась выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами»

Мультимедийная выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами», разработанная при участии российских учёных, теперь доступна жителям и гостям Санкт-Петербурга. До 25 сентября её можно будет бесплатно увидеть в парке «Россия — моя история». Проект организован совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.

На выставке «Жизнь с вирусами» представлен мультимедийный контент, в том числе предметы из коллекции Политехнического музея в оцифрованном виде. В основу экспозиции легла одноименная выставка музея, в 2021 году проходившая на ВДНХ в Москве. Проект пользовался большой популярностью, в результате его решили продемонстрировать и в других регионах России, в том числе Санкт-Петербурге.

«В этом году Политехническому музею исполняется 150 лет. За это время был не только собран фонд из более чем 200 тысяч экспонатов, но и накоплен колоссальный опыт, позволяющий нам быть связующим звеном между учёными и исследователями и широкой аудиторией, рассказывать о достижениях науки и технологий понятным языком. Для нас важно, чтобы это знание было доступно и за пределами Москвы. Тем более что сейчас в России объявлено Десятилетие науки и технологий. Думаю, что проект «Жизнь с вирусами» стал его достойным началом. Это выставка с глубоким и многослойным контентом, рассчитанным на абсолютно разную аудиторию. Здесь будет интересно и семьям с детьми, и школьникам, и педагогам, и узким специалистам, которые наверняка смогут почерпнуть для себя новые актуальные сведения», — рассказала на открытии в Санкт-Петербурге генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина отметила, что выставку обязательно посетят организованные группы школьников.

«За последние два года мы все прочувствовали на себе, что такое жизнь с вирусами. Поэтому сложно переоценить значение такой выставки с просветительской точки зрения, в том числе для системы образования. О бактериях и вирусах здесь можно узнать совершенно с разных сторон. Мы же постараемся, чтобы этот месяц работы выставки прошел максимально эффективно, чтобы здесь успели побывать группы из разных образовательных организаций. Наверняка среди посетителей окажутся и ребята, которые в будущем захотят связать свою жизнь с химией или биологией», — сообщила Ирина Потехина.

На выставке «Жизнь с вирусами» можно узнать об особенностях сосуществования человечества с разными, в том числе очень опасными, патогенами. В подготовке и проверке представленного контента участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии. Значительная часть экспозиции посвящена пандемии COVID-19 и тому, как мы научились ей противостоять.

При этом выставка обновляется с учётом последних данных. Для показа в Петербурге она была дополнена информацией о вирусе оспы и вспышке оспы обезьян летом 2022 года.

«Если простым и понятным языком ответить на базовые вопросы из области вирусологии и эпидемиологии, то у граждан нашей страны будет больше возможностей принять осознанное решение по защите себя и своих близких от опасных инфекционных заболеваний. Просвещение в данной сфере напрямую ведет к сохранению здоровья и жизней людей», — отметил советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей Ломакин.

Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов нашей страны — парка «Россия — моя история». Благодаря обширной географии исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России.

«Эта выставка посвящена не только вирусам, вакцинации, иммунитету. Она рассказывает и о наших с вами соотечественниках, великих ученых, которые в своих лабораториях находили способы противостоять серьезным угрозам. И мы хотим, чтобы «Жизнь с вирусами» вдохновила детей изучать науку, становиться исследователями, разрабатывать новые вакцины. XXI век будет непростым для человечества, но именно российские ученые могут возглавить борьбу с разными напастями, угрожающими населению планеты», — заключил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Иван Есин.

В Санкт-Петербурге выставка будет работать до 25 сентября 2022 года в парке «Россия – моя история» по адресу ул. Бассейная, 32. Часы работы: с 10:00 до 20:00, выходной – понедельник.

Вход на выставку бесплатный. Рекомендованный возраст посетителей: 12+.

Проект проводится Политехническим музеем совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства здравоохранения РФ.

Следить за актуальным расписанием выставок можно на сайте Политехнического музея.

Источник: Политехнический музей
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