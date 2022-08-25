В Историческом парке «Россия – Моя история» открылась выставка «Жизнь с вирусами»

24 августа в Историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге состоялось открытие мультимедийной выставки «Жизнь с вирусами», созданной Политехническим музеем совместно с «Национальной иммунобиологической компанией» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех. Выставка рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества, способах борьбы с ними и о том, какой след они оставили в развитии общества.

«В этом году Политехническому музею исполняется 150 лет. За это время был не только собран фонд из более чем 200 тысяч экспонатов, но и накоплен колоссальный опыт, позволяющий нам быть связующим звеном между учёными, исследователями и широкой аудиторией, рассказывать о достижениях науки и технологий доступным языком. Для нас важно, чтобы это знание было доступно и за пределами Москвы. Тем более что сейчас в России объявлено Десятилетие науки и технологий. Думаю, что проект «Жизнь с вирусами» стал его достойным началом. Это выставка с глубоким и многослойным контентом, рассчитанным на абсолютно разную аудиторию. Здесь будет интересно и семьям с детьми, и школьникам, и педагогам, и узким специалистам, которые наверняка смогут почерпнуть для себя новые актуальные сведения», — рассказала на открытии генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина уверена, что выставку обязательно посетят организованные группы школьников.

«За последние два года мы все прочувствовали на себе, что такое жизнь с вирусами. Поэтому сложно переоценить значение такой выставки с просветительской точки зрения, в том числе для системы образования. О бактериях и вирусах здесь можно узнать совершенно с разных сторон. Мы же постараемся, чтобы этот месяц работы выставки прошел максимально эффективно, чтобы здесь успели побывать группы из разных образовательных организаций. Наверняка среди посетителей окажутся и ребята, которые в будущем захотят связать свою жизнь с химией или биологией», — отметила Ирина Потехина.

«Если простым и понятным языком ответить на базовые вопросы из области вирусологии и эпидемиологии, то у граждан нашей страны будет больше возможностей принять осознанное решение по защите себя и своих близких от опасных инфекционных заболеваний. Просвещение в данной сфере напрямую ведет к сохранению здоровья и жизней людей», — считает советник по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Андрей Ломакин.

Экспозиция «Жизнь с вирусами» доступно рассказывает о принципах действия вакцинации и наглядно показывает, что на сегодняшний день она является лучшим способом борьбы со многими заболеваниями, в том числе смертельно опасными. В создании контента выставки участвовали ведущие российские специалисты в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии, которые собрали и предоставили редкие научные факты, результаты исследований и интересные статистические данные.

Основные разделы выставки посвящены темам иммунитета, вакцинации, ученым, внесшим значимый вклад в изучение вирусов, а также одной из глобальных современных проблем человечества – пандемии коронавирусной инфекции. Выставка рассказывает и о совсем недавно появившемся вирусе оспы обезьян и первых результатах его исследований.

Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов нашей страны — парка «Россия — моя история». Благодаря обширной географии Исторических парков до конца февраля 2023 года выставку смогут посетить жители 23 городов России.

«Эта выставка посвящена не только вирусам, вакцинации, иммунитету. Она рассказывает и о наших с вами соотечественниках, великих ученых, которые в своих лабораториях находили способы противостоять серьезным угрозам. И мы хотим, чтобы «Жизнь с вирусами» вдохновила детей изучать науку, становиться исследователями, разрабатывать новые вакцины. XXI век будет непростым для человечества, но именно российские ученые могут возглавить борьбу с разными напастями, угрожающими населению планеты», — заключил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, руководитель ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Иван Есин.

Выставка продлится до 25 сентября 2022 года.

Возрастное ограничение 12+

Вход в экспозицию свободный.