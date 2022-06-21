Валентин Самарин представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki.

Яркий представитель ленинградского андеграунда, художник, фотограф и метафизик Валентин Самарин (р. 1928) представит в Артмузе выставку своих ключевых работ в изобретенной им технике sanki. На вернисаже будет присутствовать лично: покажет работы разных лет, в том числе «парижского периода».

Валентин Самарин – поистине значимый представитель нонконформистского сообщества художников. Его жизнь богата на события: в разное время он устраивал выставки в своей «Студии 974» и творческие вечера для друзей-художников, актеров, писателей; более 20 лет прожил во Франции и запечатлел на камеру спектакли Мориса Бежара, Пины Бауш, Валерия Панова, постановки «Весны священной» Стравинского. Как отмечает со-куратор выставки, искусствовед Наталья Тауберт, «трижды был посвящен в рыцари: статус французского шевалье получил в Санлисе в 1997 году, в сан рыцаря прекрасных искусств его возвел Михаил Пиотровский в Музее этнографии в 2006-м, а рыцарем авангарда он стал в стенах родной “Пушкинской, 10”.»

И сейчас художник активно занимается творческой, образовательной и выставочной деятельностью. Он известен именно как художник-метафизик: «Все мы на обочине вселенной, за пределом открытых физических законов. Для Гения нет никаких миллионов лет, он вне времени и пространства,» — говорил Валентин на одном из своих вечеров.

В 1970-х годах, работая во Франции, Валентин Самарин предложил технику фотографии на основе классической серебряной, которую назвал Sanki и охарактеризовал как возможность видения другой реальности. Его живопись и фотография сфокусированы как раз на метафизическом, метаморфозах, недоступных современной оптике; он словно бы воскрешает образ духовного из невидимых глазу вибраций, добивается победы света, который присутствует в серебряных эмульсиях sanki. Ренессанс этой техники – это возвращение человека к природе, гармонии и совершенству. Как и мастера эпохи Возрождения, Самарин привносит в мир часть «божественной красоты», которую представит петербургскому зрителю и на этот раз, в главной галерее музея современного искусства Артмуза.

Кураторы проекта: Наталья Тауберт (искусствовед), Марина Гуревич (куратор музея современного искусства Артмуза).

ВАЛЕНТИН МАРИЯ ТИЛЬ ВАЛЬГРЕК САМАРИН

РЕНЕССАНС СЕРЕБРЯНОЙ ФОТОГРАФИИ SANKI

26 мая – 27 июля 2022

Вернисаж 27 мая (пт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Ц», 1 этаж

Фотография, живопись, 16+