ента новостей

16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
15:37
В Петербурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель
15:27
Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Темура Чхеидзе
15:22
Депутаты поддержали статус Георгиевской ленты, как символа воинской славы России
14:08
В Петербурге 17-летний пасынок ударил ножом отчима
13:38
В Петербурге мигрант ударил ножом соотечественника
13:31
Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
13:27
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконное производство табачной продукции
13:23
Выставка «Русское»
13:20
Выставка «Конечная остановка»
13:06
В Петербурге велосипедист сбил 4-летнего мальчика
13:02
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей Санкт-Петербурга
12:17
Стихи нон-стоп: в Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон
11:56
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 100 тыс. рублей
11:43
Массовая стрельба в нигерийской церкви унесла жизни десятков человек
11:29
Правящая партия Индии отстранила чиновника от должности из-за комментариев об исламе
10:57
Как избавиться от мигрени?
10:36
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Alter Ego»
10:16
Активисты помогли экологам
09:39
В Ленобласти утонула годовалая девочка
09:18
На самокате во Владивосток
00:58
Автогол Ярмоленко привёл к непопаданию сборной Украины на чемпионат мира – 2022
13:16
Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности у восточного побережья
13:09
В результате пожара на контейнерном складе в Бангладеш погибли 37 человек
13:06
В Петербурге охранник магазина подстрелил покупателя
12:59
В Ленобласти подростка убило током
12:19
В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку
18:26
В Ленобласти задержали рыжебородого насильника
18:10
Баскетбольный «Зенит» разгромил ЦСКА в шестом матче финала на фоне слухов о скорой отставке Итудиса
13:26
Охранника детского центра в Колпино подозревают в педофилии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Конечная остановка»

Выставка «Конечная остановка»

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Пермский художник Александр Греков — человек сверхзадачи, который посредством живописи отстаивает свои убеждения

«Я сторонник развития и продолжения традиции русской реалистической живописи. В своих работах я пытаюсь показать мир, каким я его вижу, и мое отношение к нему. Сейчас многие занимаются «актуальным» искусством, в котором идея доминирует над самим произведением. Поэтому часто бывает так, что идея есть, а работы нет. Я редко пишу работы, в которые не вкладываю никакого смысла, но для меня важно, чтоб этот смысл был понятен не из моих объяснений, а из композиции, из тех технических средств, которыми я пользуюсь…», —  рассказывает Александр Греков.

Александр Греков — человек сверхзадачи, который посредством живописи отстаивает свои убеждения: следование нравственным законам, идеям социальной справедливости и созидания. На книжной полке в его мастерской собраны сочинения Маркса, Ленина, Достоевского и современных историков: художник говорит, что в нашей жизни на протяжении веков все повторяется, но человечество не анализирует полученный опыт и совершает одни и те же ошибки. Сюжеты его работ — это попытки разобраться в истории и ответить себе самому на вопросы, которые она поднимает.

«Конечная остановка» — вторая персональная выставка Александра Грекова в музее Эрарта.  В основу первой экспозиции легли напоминающие черно-белые фотографии работы, на которых советское прошлое было показано через тему репрессий и карательной психиатрии, а настоящее представлено разрушающимися заводами и кладбищами.  

Сегодня взгляды художника изменились —  на более чем 20 полотнах, вошедших в экспозицию «Конечная остановка», цветущее советское прошлое противостоит неблагополучному настоящему в лучших традициях соцреализма. На его картинах все еще появляется брошенное советское наследие. Промышленные руины вызывают досаду и душевную боль: когда-то в строительство этих гигантов было вложено много усилий, они несли пользу людям.

Подобные сюжеты отчасти подсмотрены, выхвачены из реальной жизни шахтерских поселков, пермских окраин и в большей степени современной Молдовы, где до сих пор живут родители художника. «Натура гораздо сложнее фантазии» —  утверждает Греков. 

Свою сверхзадачу Александр Греков видит в том, чтобы, созидая, сделать мир хотя бы немного честнее и научить людей задумываться о последствиях. Работы автора также представлены и в постоянной экспозиции музея Эрарта.

9 июня в музее Эрарта

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
21-02-2022, 11:58
Выставка «Принадлежность»
11-05-2021, 12:29
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
30-05-2018, 12:16
Выставка живописи «Мимолетные встречи»
6-08-2021, 13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
22-08-2020, 13:26
Выставка работ Полины Заремба «Голубое золото»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
28
Сегодня, 16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
0
46
Сегодня, 15:37
В Петербурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель
0
56
Сегодня, 13:06
В Петербурге велосипедист сбил 4-летнего мальчика
0
122
Вчера, 12:19
В Ленобласти иномарка сбила пенсионерку
Наверх