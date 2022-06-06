Выставка «Конечная остановка»

Александр Греков — человек сверхзадачи, который посредством живописи отстаивает свои убеждения: следование нравственным законам, идеям социальной справедливости и созидания. На книжной полке в его мастерской собраны сочинения Маркса, Ленина, Достоевского и современных историков: художник говорит, что в нашей жизни на протяжении веков все повторяется, но человечество не анализирует полученный опыт и совершает одни и те же ошибки. Сюжеты его работ — это попытки разобраться в истории и ответить себе самому на вопросы, которые она поднимает.
«Конечная остановка» — вторая персональная выставка Александра Грекова в музее Эрарта. В основу первой экспозиции легли напоминающие черно-белые фотографии работы, на которых советское прошлое было показано через тему репрессий и карательной психиатрии, а настоящее представлено разрушающимися заводами и кладбищами.
Сегодня взгляды художника изменились — на более чем 20 полотнах, вошедших в экспозицию «Конечная остановка», цветущее советское прошлое противостоит неблагополучному настоящему в лучших традициях соцреализма. На его картинах все еще появляется брошенное советское наследие. Промышленные руины вызывают досаду и душевную боль: когда-то в строительство этих гигантов было вложено много усилий, они несли пользу людям.
Подобные сюжеты отчасти подсмотрены, выхвачены из реальной жизни шахтерских поселков, пермских окраин и в большей степени современной Молдовы, где до сих пор живут родители художника. «Натура гораздо сложнее фантазии» — утверждает Греков.
Свою сверхзадачу Александр Греков видит в том, чтобы, созидая, сделать мир хотя бы немного честнее и научить людей задумываться о последствиях. Работы автора также представлены и в постоянной экспозиции музея Эрарта.
9 июня в музее Эрарта