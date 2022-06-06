Выставка «Конечная остановка»

«Я сторонник развития и продолжения традиции русской реалистической живописи. В своих работах я пытаюсь показать мир, каким я его вижу, и мое отношение к нему. Сейчас многие занимаются «актуальным» искусством, в котором идея доминирует над самим произведением. Поэтому часто бывает так, что идея есть, а работы нет. Я редко пишу работы, в которые не вкладываю никакого смысла, но для меня важно, чтоб этот смысл был понятен не из моих объяснений, а из композиции, из тех технических средств, которыми я пользуюсь…», — рассказывает Александр Греков.

Александр Греков — человек сверхзадачи, который посредством живописи отстаивает свои убеждения: следование нравственным законам, идеям социальной справедливости и созидания. На книжной полке в его мастерской собраны сочинения Маркса, Ленина, Достоевского и современных историков: художник говорит, что в нашей жизни на протяжении веков все повторяется, но человечество не анализирует полученный опыт и совершает одни и те же ошибки. Сюжеты его работ — это попытки разобраться в истории и ответить себе самому на вопросы, которые она поднимает.

«Конечная остановка» — вторая персональная выставка Александра Грекова в музее Эрарта. В основу первой экспозиции легли напоминающие черно-белые фотографии работы, на которых советское прошлое было показано через тему репрессий и карательной психиатрии, а настоящее представлено разрушающимися заводами и кладбищами.

Сегодня взгляды художника изменились — на более чем 20 полотнах, вошедших в экспозицию «Конечная остановка», цветущее советское прошлое противостоит неблагополучному настоящему в лучших традициях соцреализма. На его картинах все еще появляется брошенное советское наследие. Промышленные руины вызывают досаду и душевную боль: когда-то в строительство этих гигантов было вложено много усилий, они несли пользу людям.

Подобные сюжеты отчасти подсмотрены, выхвачены из реальной жизни шахтерских поселков, пермских окраин и в большей степени современной Молдовы, где до сих пор живут родители художника. «Натура гораздо сложнее фантазии» — утверждает Греков.

Свою сверхзадачу Александр Греков видит в том, чтобы, созидая, сделать мир хотя бы немного честнее и научить людей задумываться о последствиях. Работы автора также представлены и в постоянной экспозиции музея Эрарта.

9 июня в музее Эрарта