Ретроспективная выставка «Земными словами» посвящена творчеству яркого петербургского живописца Владимира Долгополова (1938—1999). На экспозиции будут представлены живописные, графические и скульптурные произведения 1960–1990-х годов, отражающие многогранное дарование художника.

Владимир Долгополов (1938—1999) – живописец, график, автор витражей, мозаик и керамических композиций, – «неузнанный гений», как окрестил его близкий друг и коллега по творческому объединению «Группа восьми – Лестница» Анатолий Заславский.

Получив профессиональное художественное образование на отделении монументально-декоративной живописи в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, Долгополов долгое время работал с монументальными формами – мозаиками, витражами и настенными росписями, что отразилось на его станковых произведениях. Даже в самых камерных композициях Долгополова прочитывается способность мыслить большой формой.

Важную роль в формировании индивидуальной художественной манеры живописца сыграл Восток, в частности, Средняя Азия, где Долгополов провел многие годы. Это столкновение с неизведанной натурой оказалось сильнейшим импульсом: под воздействием восточной эстетики живописец в своем творчестве шел путем созерцательного постижения реальности. Неслучайно выбрано и название выставки, заимствованное из стихотворения любимого автором китайского поэта Ли Бо – «Земными словами». Искреннее выражение неизъяснимого чувства, едва уловимых душевных порывов и настроений прочитывается в цикле работ, посвященных Средней Азии. Небольшая серия «Туркестанские мотивы», изображения старого Самарканда и людей в национальных костюмах («Девушки из кишлака», «Самарканд», «Декханин с конем» и др.) полны экспрессии и драматизма.

Теми же интонациями пронизаны и произведения на библейскую тему. Созерцательность подхода ощущается и в «Оплакивании», и в «Бегстве в Египет», и в различных изображениях Иисуса Христа. Действие раскрывается в этих графических листах через пластику форм, ритм линий, судорожно ложащихся на плоскость листа, экспрессию цветовой гаммы, то мягкой и пульсирующей, то контрастной и жесткой.

Все представленные на выставке произведения, будь то среднеазиатские пейзажи или композиции на евангельские сюжеты, отличаются выразительностью художественного языка, сложностью и насыщенностью красок. Именно цвет находился в центре творческих поисков живописца, и именно за счет тонких колористических построений, нюансировок в его разработках выдерживается главная эмоциональная составляющая образа, транслируется определенное настроение и внутреннее состояние персонажей. Даже в скульптурных композициях Долгополова цвет остается важным элементом, подчеркивающим объем и движение пластических форм в пространстве.

Ретроспективная выставка Владимира Долгополова «Земными словами» включает живописные, графические и скульптурные работы художника 1960–1990-х годов из коллекции семьи художника, а также из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. Эти произведения отражают многогранное дарование художника, его глубокое и проникновенное миропонимание, вовлекая нас в преображенный творческой фантазией мир, полный людских страстей, надежд и движения к истине.

14 мая – 11 июля

Открытие выставки состоится 13 мая в 17:00