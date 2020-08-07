Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»

10 — 17 августа 2020 года в Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского пройдёт выставка, посвященная министру иностранных дел России и первому правителю независимой Греции графу Иоанну Каподистрия.

«Каподистрия человек весьма достойный по своей честности, мягкости обращения, по своим познаниям и либеральным взглядам. Он родом из Корфу, следовательно, республиканец, и выбор мой остановился на нём именно потому, что мне известны принципы, которыми он руководствуется». Император Александр I

Личность Каподистрии играет огромную роль в истории Греции и России, а также Швейцарии. Будучи патриотом своего народа, он также отстаивал интересы Российской Империи во благо развития мира и процветания между Россией и независимой Грецией. За достойную службу на благо Российской Империи Иоанн Каподистрия был награждён орденом апостола Андрея Первозванного, высшей российской наградой до 1917 года.

На выставке будут демонстрироваться фотопанели, содержащие информацию о жизни и деятельности Каподистрии. Экспозиция будет дополнена 4 информационными стендами, которые являются результатом исследований отдела Петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. На стендах посетители смогут узнать о:

жизни греческой диаспоры в дореволюционном Петербурге и послереволюционном Ленинграде.

десяти знаменитых греках, сыгравших значительную роль в жизни Петербурга.

книгах из электронной библиотеки, где упоминается имя Каподистрии, которые зрители могут считывать по QR-коду.

Также на выставке будут представлены материалы из ЦГАЛИ: документы о фильме и страницы из сценария по мотивам жизни Каподистрии.

Выставка организована Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Информационного делового центра Правительства Санкт-Петербурга в г. Александруполисе, центром искусства и музыки и отделом Петербурговедения библиотеки имени В. В. Маяковского.

После Санкт-Петербурга выставка отправится в Грецию и будет экспонироваться в городах-партнерах нашего города: Пиреи, Нафплион, Салоники, Полигирос, Аристотель, Верия, Науса, Кавала, Александруполис, о. Керкира, Драма, Флорина и о. Лемнос.

Посещение выставки осуществляется по записи по телефону 319-61-21. Выставка работает с 12:00 до 20:00