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Питерец.ру » Культура » Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»

Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского пройдёт выставка, посвященная графу Иоанну Каподистрия

10 — 17 августа 2020 года в Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского пройдёт выставка, посвященная министру иностранных дел России и первому правителю независимой Греции графу Иоанну Каподистрия. 

«Каподистрия человек весьма достойный по своей честности, мягкости обращения, по своим познаниям и либеральным взглядам. Он родом из Корфу, следовательно, республиканец, и выбор мой остановился на нём именно потому, что мне известны принципы, которыми он руководствуется». Император Александр I 

Личность Каподистрии играет огромную роль в истории Греции и России, а также Швейцарии. Будучи патриотом своего народа, он также отстаивал интересы Российской Империи во благо развития мира и процветания между Россией и независимой Грецией. За достойную службу на благо Российской Империи Иоанн Каподистрия был награждён орденом апостола Андрея Первозванного, высшей российской наградой до 1917 года.  
На выставке будут демонстрироваться фотопанели, содержащие информацию о жизни и деятельности Каподистрии. Экспозиция будет дополнена 4 информационными стендами, которые являются результатом исследований отдела Петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского. На стендах посетители смогут узнать о: 

  • жизни греческой диаспоры в дореволюционном Петербурге и послереволюционном Ленинграде. 
  • десяти знаменитых греках, сыгравших значительную роль в жизни Петербурга. 
  • книгах из электронной библиотеки, где упоминается имя Каподистрии, которые зрители могут считывать по QR-коду.  

Также на выставке будут представлены материалы из ЦГАЛИ: документы о фильме и страницы из сценария по мотивам жизни Каподистрии. 

Выставка организована Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Информационного делового центра Правительства Санкт-Петербурга в г. Александруполисе, центром искусства и музыки и отделом Петербурговедения библиотеки имени В. В. Маяковского.  

После Санкт-Петербурга выставка отправится в Грецию и будет экспонироваться в городах-партнерах нашего города: Пиреи, Нафплион, Салоники, Полигирос, Аристотель, Верия, Науса, Кавала, Александруполис, о. Керкира, Драма, Флорина и о. Лемнос.  

Посещение выставки осуществляется по записи по телефону 319-61-21. Выставка работает с 12:00 до 20:00

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