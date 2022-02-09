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Питерец.ру » Культура » Выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"

Выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Мультимедийная историко-документальная выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение"

В Историческом парке "Россия - моя история" открыта передвижная мультимедийная историко-документальная выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", подготовленная совместно с НПЦ "Холокост".

Выставка уникальна тем, что подготовка к ней началась с создания в 1992 году Научно-просветительного Центра «Холокост». Вот уже три десятилетия Центр собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки, документы, записывает свидетельства времён Холокоста, Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Копиями своих документов с создателями выставки поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев. Посетители увидят то, что не видели никогда — личные истории жертв, спасённых и их спасителей, и впервые услышат голоса, прямую речь участников событий.

Экспозиция демонстрирует всю глубину трагедии Холокоста, роль Красной Армии в освобождении узников концлагерей

рассказывает о врачах, которые вернули к жизни заключенных Аушвица и других нацистских лагерей и гетто.

Выставка расположена на галерее третьего этажа музейно-выставочного центра и продлится до 8 марта 2022 года.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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