Выставка сестер Поповых Non-Human в Эрарте

Музей Эрарта представляет выставку Екатерины и Елены Поповых — дуэта сестер-близнецов, которые создают футуристических кукол. Произведения художниц очаровали Жан-Поля Готье, дизайнера обуви Louis Vuitton Фабрицио Вити, фотографа Ника Найта, Йоланди Фиссер из Die Antwoord, певиц GRIMES и Fka Twigs — и продолжают свое триумфальное шествие по миру.

Создания сестер Поповых — это больше чем просто «куклы». Их футуристические героини — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от Жана-Поля Готье до Ника Найта; их снимки регулярно оказываются на страницах Vogue, The New York Times, Huffpost, Infringe, а также многих японских изданий, что в профессиональном мире BJD-мастеров означает настоящее признание.

Изготовление кукол на шариковых шарнирах (ball-jointed dolls, или BJD) — трудоемкий процесс. Выполненные из полиуретана, фарфора или паперклея, они требуют тщательного ухода и изначально не предназначены для того, чтобы с ними играли. Благодаря подвижным «суставам»-соединениям, BJD способны принимать любые позы, и это делает их идеальными моделями для фотосессий. Серии кукольных снимков быстро набрали популярность в интернете, и к началу 2000-х годов BJD превратились в интернациональную субкультуру. Добравшись до России, это направление обрело здесь своих преданных поклонников и мегазвезд, таких как сестры Поповы. Работа над куклами превратила профессиональных дизайнеров одежды Катю и Лену в скульпторов, визажистов, стилистов-парикмахеров и фотографов.

Выставка Non-Human в музее Эрарта объединит более 20 кукол разных лет: экспонаты из их первых коллекций CULT, SKIN и GARTER, работы из японской и африканской серий, серии WIDOW SISTERS и BLUE SKIN, которая переосмысляет гжельскую роспись, а также новую коллекцию Feathered Serpent. Зрители также увидят видеоролики с участием этих необычных персонажей и их фотоизображения.

В своей работе авторы вдохновляются необычными и яркими представителями современной поп-культуры. Например, полупрозрачная антропоморфная кибербогиня, «облаченная» в высоко детализированную кибероболочку из полиуретановой кожи — центральный персонаж альбома Miss Anthropocene канадской исполнительницы GRIMES. Но сестры Поповы создают не только фантастических девушек — в их коллекции есть и реалистичные куклы по образу Мадонны, Джона Гальяно, солиста финской группы HIM Вилле Вало, Джонни Деппа в образе Джека Воробья, Диты фон Тиз и Мэрилина Мэнсона.

Какой бы образ ни выбирали художницы для своих кукол — обольстительных вдов, татуированных «под гжель» школьниц или кибер-гейш, — каждая из них — эстетический идеал. Однако идеал этот далек от стандартов: для сестер Поповых нет грани между красивым и некрасивым, запретным и дозволенным, человеческим и нечеловеческим. Общепринятым эталонам красоты они противопоставляют то, что, на первый взгляд, может показаться дефективным и даже отталкивающим. Однако именно милые изъяны: выступающие ушки, неровные зубки, нездоровая худоба — сообщают этим куклам особую притягательность. Увидев их однажды, зритель едва ли сможет их забыть. Изменяя привычные очертания тела — удлиняя шею, увеличивая суставы и немыслимо изгибая стопы, сестры Поповы создают провокацию: порожденные ими хрупкие создания могли бы производить впечатление болезненно-беспомощных и трогательно-податливых, если бы не их непроницаемый взгляд, продуманные позы и совершенные, словно приведенные в боевую готовность, костюмы, прически и макияж. Их творения завораживают зрителя своей пластикой, сбивают с толку, расставляют ловушки для воображения.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также авторские проекты, созданные Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Даты проведения выставки: 03 февраля 2022 — 10 мая 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург