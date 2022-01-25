В Санкт-Петербурге прошла дискуссия о версиях гибели тургруппы Дятлова

24 января в киностудии «Ленфильм» федеральный телеканал ТВ-3 при поддержке киноклуба «Киноафиши» и социальной сети «Вконтакте» провёл встречу-обсуждение, приуроченную к годовщине трагической гибели туристической группы Дятлова. Участники мероприятия обсудили версии гибели студентов в 1959 году.

Встреча-обсуждение началась с показа первой серии сериала «Перевал Дятлова», основанного на реальных событиях и посвящённого расследованию причин произошедшего.

«Есть много произведений, где факты гибели тургруппы Дятлова перевирают, но в этой серии я не нашёл таких отступлений. Здесь идут параллельно две истории: художественная и документальная. И вот документальная идёт без нарушения фактов», – подчеркнул после просмотра автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов, который выступил на мероприятии экспертом. Он также представил участникам свои исследования и рассказал все аспекты и версии случившейся трагедии.

В рамках мероприятия выступил и доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ Евгений Еременко. Он проанализировал режиссерские решения, использованные в сериале, отметив, что работа сделано качественно и включает в себя много интересных моментов, заставляющих досмотреть до конца и узнать все детали истории.

Особо внимание на встрече уделили вопросу техники безопасности и что надо делать, чтобы такого несчастного случая больше никогда не повторилось. Об этом участникам рассказали представители НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург): старший преподаватель кафедры теории и методики керлинга Владимир Кауров и старший преподаватель кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта Валерий Чванов. Они рассказали, как изменились технические средства и экипировка, необходимые в подобных походах, а также, что надо предусматривать перед подобными экспедициями. Они посоветовали присутствующим тщательнее готовиться к походам, а также не бояться их откладывать, если нет уверенности в своих силах.

Посмотреть встречу можно по ссылке: https://vk.com/video-52241390_456241781

Детективная драма «Перевал Дятлова» – с понедельника по четверг в 19:30 на ТВ-3.