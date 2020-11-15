Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ

13 ноября в кинотеатре “Angleterre Cinema Lounge” состоялся закрытый предпремьерный показ киносериала “Перевал Дятлова” с Петром Федоровым в главной роли. В основе сериала «Перевал Дятлова», снятом на пленку, две параллельные сюжетные линии: одна — расследование гибели группы студентов в Уральских горах майором Костиным, вторая, вдохновленная советским кино — художественная реконструкция их похода и подготовки к нему. Сериал расскажет обо всех версиях, которыми в разное время объясняли трагедию 1959 года — от криминальной до мистической. Приступая к съемкам, авторы сериала изучили все документы, связанные с делом. Каждой сюжетной линии отведено по 4 серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории. По сюжету майор Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин сталкивался во время войны. Это поможет ему приблизиться к разгадке.Студентов, трагически погибших на безымянном перевале, сыграли молодые актеры со советской органикой и портретным сходством с их героями. Премьерный показ в Петербурге посетили актеры сериала Мария Мацель, Ирина Касамара и Максим Емельянов.

“Показ оказался очень душевным. Зрители после просмотра первых серий прониклись сюжетной линией и атмосферой мероприятия. Они периодически подходили к нам и задавали вопросы, касающиеся наших персонажей, места съемок и уточняли — все ли эпизоды выполнены в реальности или же что-то является компьютерной графикой. Никто из приглашенных гостей не хотел нас поддеть или обидеть. Петербург — душевный город”, — делятся актеры, играющие студентов-”дятловцев” Максим Емельянов, Ирина Касамара и Мария Мацель.

Первыми зрителями черно-белых серий стали представители светского общества Петербурга. Гости увидели, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель.

“Видно, что проделана большая работа. Разные операторы, разная стилистика и киноязык. Когда проект связан с историческим сюжетом и с сериальными нюансами, важно соблюсти очень тонкую грань. Зрители ждут соблюдения и исторической правды, и красивую подачу истории с вымыслом и разными ракурсами точки зрения продюсеров и режиссеров. “Перевал Дятлова” — сериал, который достиг и просветительского аспекта”, — отмечают актеры театра Мастерской Антон Момон и Софья Карабулина.

“Прекрасно, что историческую картину показали в историческом месте в кинотеатре гостиницы “Англетер”. Я был поражен такими длинными сериями, как будто я посмотрел серьезный полноценный метр с концепцией: развлекай и поучай”, — отмечает Игорь Чехов, резидент Comedy Club Санкт-Петербург.

Премьеру мистической драмы, основанной на реальных событиях 1959 года, до сих пор волнующих весь мир, посетили актеры Эмилия Спивак, Антон Момот, Софья Карабулина, Анна Вартаньян, стилист Софья Вартаньян, резидент Comedy Club Санкт-Петербург Игорь Чехов, кинопродюсер Виктория Шамликашвили, фигуристка Елизавета Туктамышева и др.

Напомним, премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября в 22.00 на ТНТ!