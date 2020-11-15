ента новостей

17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
16:00
В Администрации Ленобласти новый глава комитета по физической культуре и спорту
15:55
В Ленобласти ликвидирован канал контрабанды наркотиков
12:54
Спортсменка из Ленобласти вошла в сборную России по спортивной борьбе
12:49
В Петербурге задержан гей-педофил
12:41
На Ржевке женщина на иномарке сбила ребенка
12:31
Навигация на рукавах Невы завершается с 15 ноября
12:27
В Петербурге пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
12:23
В Петербурге задержали афериста, продавшего пенсионерке волшебный массажер
12:16
Полицейские Курортного района задержали автоугонщиков из Пскова
12:12
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина
07:18
Скопить деньги на авто
06:52
Когда коронавирус особенно заразен?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ

Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ТНТ
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ

13 ноября в кинотеатре “Angleterre Cinema Lounge” состоялся закрытый предпремьерный показ киносериала “Перевал Дятлова” с Петром Федоровым в главной роли.  В основе сериала «Перевал Дятлова», снятом на пленку, две параллельные сюжетные линии: одна — расследование гибели группы студентов в Уральских горах майором Костиным, вторая, вдохновленная советским кино — художественная реконструкция их похода и подготовки к нему. Сериал расскажет обо всех версиях, которыми в разное время объясняли трагедию 1959 года — от криминальной до мистической. Приступая к съемкам, авторы сериала изучили все документы, связанные с делом. Каждой сюжетной линии отведено по 4 серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории. По сюжету майор Костин прошел Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать то, что не поддается рациональному объяснению. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими событиями, с которыми сам Костин сталкивался во время войны. Это поможет ему приблизиться к разгадке.Студентов, трагически погибших на безымянном перевале, сыграли молодые актеры со советской органикой и портретным сходством с их героями. Премьерный показ в Петербурге посетили актеры сериала Мария Мацель, Ирина Касамара и Максим Емельянов.

“Показ оказался очень душевным. Зрители после просмотра первых серий прониклись сюжетной линией и атмосферой мероприятия. Они периодически подходили к нам и задавали вопросы, касающиеся наших персонажей, места съемок и уточняли — все ли эпизоды выполнены в реальности или же что-то является компьютерной графикой. Никто из приглашенных гостей не хотел нас поддеть или обидеть. Петербург — душевный город”, — делятся актеры, играющие студентов-”дятловцев” Максим Емельянов, Ирина Касамара и Мария Мацель. 

Первыми зрителями черно-белых серий стали представители светского общества Петербурга. Гости увидели, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель. 

“Видно, что проделана большая работа. Разные операторы, разная стилистика и киноязык. Когда проект связан с историческим сюжетом и с сериальными нюансами, важно соблюсти очень тонкую грань. Зрители ждут соблюдения и исторической правды, и красивую подачу истории с  вымыслом и разными ракурсами точки зрения продюсеров и режиссеров. “Перевал Дятлова” —  сериал, который достиг и просветительского аспекта”, — отмечают актеры театра Мастерской Антон Момон и Софья Карабулина.
“Прекрасно, что историческую картину показали в историческом месте в кинотеатре гостиницы “Англетер”. Я был поражен такими длинными сериями, как будто я посмотрел серьезный полноценный метр с концепцией: развлекай и поучай”, — отмечает Игорь Чехов, резидент Comedy Club Санкт-Петербург.

Премьеру мистической драмы, основанной на реальных событиях 1959 года, до сих пор волнующих весь мир, посетили актеры Эмилия Спивак, Антон Момот, Софья Карабулина, Анна Вартаньян, стилист Софья Вартаньян, резидент Comedy Club Санкт-Петербург Игорь Чехов, кинопродюсер Виктория Шамликашвили, фигуристка Елизавета Туктамышева и др. 

Напомним, премьера сериала «Перевал Дятлова» состоится 16 ноября в 22.00 на ТНТ!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-12-2015, 07:31
Международный кинофестиваль «АртДокФест»
29-09-2020, 15:06
Сериал «Загадочные события» онлайн
7-09-2014, 22:15
8 сентября Всероссийский показ псевдодокументального фильма "Перерыв на войну"
4-08-2016, 08:34
В Петербурге открыт Музей русского сериала...
29-06-2020, 16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
16-01-2020, 17:46
Премьерный показ документального фильма «КАПИТАН НЕМО»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
454
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
851
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
874
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 045
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх