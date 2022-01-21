В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова

24 января в 16.00 в киностудии «Ленфильм» (пр. Каменноостровский, 10) для петербуржцев состоится встреча-обсуждение, приуроченная к годовщине трагической гибели туристической группы Дятлова. Участники мероприятия обсудят, почему до сих пор трагедия является загадкой века, будоражащей умы людей.

Встреча-обсуждение, организованная российским федеральным телеканалом ТВ-3, начнётся с показа первых серий сериала «Перевал Дятлова», основанного на реальных событиях и посвящённого расследованию причин произошедшего. Затем перед участниками выступят эксперты, которые рассмотрят все аспекты и версии случившейся трагедии, расскажут, какое место она заняла в отечественной истории и культуре, а также объяснят, что надо делать, чтобы такого несчастного случая больше никогда не повторилось.

В рамках мероприятия выступят автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов; специальный корреспондент «Комсомольской правды», исследователь гибели группы Дятлова Наталья Варсегова; доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ Евгений Еременко; старший преподаватель кафедры теории и методики керлинга НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Владимир Кауров; старший преподаватель кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Валерий Чванов.

ВНИМАНИЕ: количество мест ограничено! Регистрация на мероприятие по ссылке:

https://tnt-sankt-peterburg--seve.timepad.ru/event/1907003/

Во избежание распространения коронавирусной инфекции вход возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.