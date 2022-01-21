ента новостей

11:26
Турецкая форель «не доплыла» до получателя из Петербурга
11:22
В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова
11:20
Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова
11:17
Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19
11:12
Семья погибшего морского пехотинца подала в суд на Алека Болдуина на 25 миллионов долларов за клевету и другие обвинения
11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
11:00
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе
10:46
В Ленобласти школьник погиб под колесами поезда
10:38
В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире
10:26
Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»
10:20
США обвинили белорусских чиновников в изменении направления рейса с журналистом-диссидентом
10:15
В Петербурге ограбили водителя маршрутки
10:09
Зачем запрещать криптовалюту?
10:09
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в Гане
09:25
Президент переборщил с наградой
08:47
Что употреблять на ночь
23:08
Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги
22:31
Крещенский праздник у Петропавловской крепости
15:33
В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей
15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
12:58
Выставка «Растревоженная память»
12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
12:44
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
10:36
Бельский призвал к открытости
10:12
Мошенники обманули пенсионерок
09:52
Пластиковые карты исчезнут?
20:02
Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции
19:59
«Алые паруса» номинированы на международную премию
16:44
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова

В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова

24 января в 16.00 в киностудии «Ленфильм» (пр. Каменноостровский, 10) для петербуржцев состоится встреча-обсуждение, приуроченная к годовщине трагической гибели туристической группы Дятлова. Участники мероприятия обсудят, почему до сих пор трагедия является загадкой века, будоражащей умы людей.

Встреча-обсуждение, организованная российским федеральным телеканалом ТВ-3, начнётся с показа первых серий сериала «Перевал Дятлова», основанного на реальных событиях и посвящённого расследованию причин произошедшего. Затем перед участниками выступят эксперты, которые рассмотрят все аспекты и версии случившейся трагедии, расскажут, какое место она заняла в отечественной истории и культуре, а также объяснят, что надо делать, чтобы такого несчастного случая больше никогда не повторилось.

В рамках мероприятия выступят автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов; специальный корреспондент «Комсомольской правды», исследователь гибели группы Дятлова Наталья Варсегова; доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ Евгений Еременко; старший преподаватель кафедры теории и методики керлинга НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Владимир Кауров; старший преподаватель кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) Валерий Чванов.

ВНИМАНИЕ: количество мест ограничено! Регистрация на мероприятие по ссылке:

https://tnt-sankt-peterburg--seve.timepad.ru/event/1907003/

Во избежание распространения коронавирусной инфекции вход возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-11-2020, 17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
30-08-2019, 16:03
Праздник “Будь с Городом”
28-09-2015, 10:41
Состоится встреча двух лидеров
10-05-2018, 09:25
Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"
20-06-2019, 14:36
Всероссийская акция «Свеча памяти»
17-01-2020, 15:03
Показ фильма «Первый кирпичный» и встреча с режиссёром

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
91
Вчера, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
137
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
151
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
234
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх