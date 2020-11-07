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Питерец.ру » Культура » Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО

Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики  представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО

В санкт-петербургском Кронштадте в парке «Патриот» Западного военного округа состоялась торжественная церемония открытия выставки «Полярные победы России», показывающей все этапы отечественного освоения Арктики – от путешествий землепроходцев XVII века до современных ледоколов и ледостойких платформ.

Среди экспонатов – гидросамолёт, вездеходы, грузовой «Студибеккер», образцы вооружения и военной техники. Разделы выставки освещают жизнь народов Севера, историю создания отечественного ледокольного флота, советских полярных станций, экспедиции 1920-1930-х гг., оборонительные бои в годы Великой Отечественной войны, послевоенную историю полярных исследований.

Первую экскурсию по экспозиции провел кандидат исторических наук Павел Филин, руководитель проекта Музейно-выставочного центра технического и технологического освоения Арктики. Выставка подготовлена при содействии регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское Военно-историческое общество в Ленинградской области и г. Санкт-Петербург» и станет постоянной экспозицией парка.

Желающие смогут посетить выставку бесплатно, она работает в условиях повышенных противоэпидемиологических мер.

Гидросамолёт, «Студибеккер» и ретро-техника освоения Арктики представлена на новой выставке в парке «Патриот» ЗВО

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