Выставка «Больше чем любовь» организована к 85-летнему юбилею Юрия Ивановича Пенушкина. Произведения мастера хранятся во всех крупных российских художественных музеях, а он сам уже давно воспринимается как классик отечественного искусства второй половины ХХ века.

Экспозиция, вбирающая в себя произведения разных периодов (с 1961 по 2015 год), свидетельствует о невероятно разностороннем даровании художника. Он с одинаковым выплеском творческой энергии работает в жанре портрета, русского пейзажа, натюрморта, с вдохновением пишет обнаженную модель. Его персонажи порой напоминают героев с великих картин Рембрандта (Автопортрет с женой, 1979) или итальянских мастеров эпохи Возрождения (Обнаженная, 1991). Не случайно Пенушкина порой называли Кустодиевым советской поры. Обнаженные модели автора (Обнаженная у бани в валенках, 1972; Обнаженная с рябиной и яблоками, 1975; У зеркала, 1980; Утро, 2000; Обнаженная на синем фоне, 2015) исполнены возвышенности и величественности, они пленяют перламутровым сиянием белоснежной кожи, грациозными формами тела, его плавными изгибами.

Юрию Пенушкину интересен и портретный жанр. Он пишет, как правило, близких ему людей. В девочке-подростке на картине «Папа, я пришла! 1978) узнаем дочь Людмилу, которая в другой работе (Портрет дочери, 2000) предстает перед нами молодой обаятельной красавицей, а затем – матерью (Людмила с Алешей на руках. 2000). А моделью для создания образа деревенской женщины (Из бани, 1963) служит жена художника.

Русская деревня – тоже стабильная тема в творчестве Пенушкина. Природа воспринимается автором исключительно в оптимистичном, красочном свете. Ему интересны пейзажи, наполненные звуками человеческой жизни. Те же русские красавицы собирают сено в стога, несут воду в коромыслах, стирают в речке белье, развешивают его. Художник наделяет их действия особым сакральным смыслом, словно превращая деревенских девушек в языческих богинь.

Мастер-живописец превращает натюрморт в настоящее пиршество красок. Изображая чайники, свечи, яблоки, свеклу, сирень, живописец придает им монументальность и значительность. Из старинной утвари, нежно хранимой художником, складывается своего рода модель авторского мироздания. Самовар, красующийся круглящими пластическими формами в центре стола и светящийся поверхностью золотого металла, воспринимается зрителем как мужской персонаж, обладающий своим характером, достоинством и внутренней значительностью.

Куратор выставки: Татьяна Белякова

ЮРИЙ ПЕНУШКИН «БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ»

12 июня – 11 июля 2021