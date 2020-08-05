Выставка «Перекличка эпох» из цикла «Художественные династии» впервые за много лет масштабно представляет творчество четырех поколений известных мастеров из династии Савиновых, чье творчество неразрывно связано с Петербургом.

Основатель династии, Александр Савинов (1881-1942), принадлежит эпохе первой четверти ХХ века. Родившись в Саратове и прожив там до 1901, он далее переезжает в Петербург, где и раскрывается дарование художника в полную силу. Александр Савинов смолоду впитал в себя традиции богатейшей культуры «саратовской школы», привнеся эстетику голуборозовцев в искусство города на Неве. Не случайно современники называли Александра Савинова «умиротворенным Врубелем», отмечая особое мирочувствование художника, декоративно-гобеленный характер его произведений.

Экспозиция выставки вбирает в себя работы мастера 1930-х годов – портреты и жанровые композиции. Зрителям впервые будет продемонстрировано знаковое тематическое произведение «В парке культуры» (1936-1942), в котором художник попытался воплотить свою мечту о радости земной, о счастливой жизни человечества.

Глеб Савинов (1915-2000) и его супруга Ольга Богаевская (1915-2000) представляют эпоху второй половины ХХ века, начиная с 1950-х годов. Каждый из них, будучи абсолютно самобытным живописцем, яркой художественной индивидуальностью, оставил обширное наследие портретов, пейзажей, натюрмортов, жанровых композиций, в которых великолепно сочетаются атмосфера времени и непосредственность в образном восприятии мира, художественная культура, чувство меры и живописная свобода, а порой эмоциональная раскованность в выражении сокровенных мыслей.

Дочь Глеба Савинова и Ольги Богаевской, Наталья Савинова (1945-2013), и их внучка, Екатерина Сухарева (род.1969) нашли применение своим многосторонним талантам в керамике. И в этом виде искусства они обе, каждая по-своему, дали волю своим фантазиям, пластическим и колористическим возможностям.

На выставке будут представлены около 80 живописных и 50 керамических работ.