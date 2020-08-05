ента новостей

13:24
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
13:21
Выставка «Перекличка эпох»
13:17
Губернатор поручил рассмотреть возможность открыть в сентябре молодежные клубы
11:18
В Петербурге будут штрафовать за парковку на газонах
11:04
В Ленобласти школьница выпала с 10-го этажа
10:57
В Петербурге пьяный отец оставил малолетнюю дочь на детской площадке
09:28
В самолете оказалось повреждение
08:37
Вишневский о Лукашенко
23:32
На турнире в Сочи СКА разгромил «Локомотив» со счётом 6:0
15:49
В порту Усть-Луга реконструируют перевалочный терминал
15:45
В Ленобласти аферисты обманули 80-летнюю пенсионерку
15:40
В Петербурге задержали вора-домушника
15:29
Россельхознадзор в июле проверил более 392 тысяч тонн продукции
15:27
ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»
13:18
В Петербурге построят уникальный медицинский центр
11:13
112 петербургских НКО подали заявки на 22 миллиона рублей
11:06
В Ленобласти произошел взрыв топливного бака фуры
10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
09:52
Будет грипп и коронавирус?
09:31
В ТЦ нарушают правила?
19:31
Открытие культурно-выставочного центра «Ленфильм»
19:29
Я рисую на асфальте, я рисую – 01!
15:15
В Петербурге задержали лжепродавца фильтров для воды
10:59
В Петербурге откроется Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова
10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
10:00
Самые популярные авто
09:35
Завод Hyundai возобновляет работу
23:37
Новые подробности в деле депутата ЗаКСа Коваля
23:39
Официальное представление новичка «Спартака» Александра Кокорина состоится 3 августа
10:29
Помощь для погашения долгов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Перекличка эпох»

Выставка «Перекличка эпох»

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Перекличка эпох» из цикла «Художественные династии»

Выставка «Перекличка эпох» из цикла «Художественные династии» впервые за много лет масштабно представляет творчество четырех поколений известных мастеров из династии Савиновых, чье творчество неразрывно связано с Петербургом.

Основатель династии, Александр Савинов (1881-1942), принадлежит эпохе первой четверти ХХ века. Родившись в Саратове и прожив там до 1901, он далее переезжает в Петербург, где и раскрывается дарование художника в полную силу. Александр Савинов смолоду впитал в себя традиции богатейшей культуры «саратовской школы», привнеся эстетику голуборозовцев в искусство города на Неве. Не случайно современники называли Александра Савинова «умиротворенным Врубелем», отмечая особое мирочувствование художника, декоративно-гобеленный характер его произведений.

Экспозиция выставки вбирает в себя работы мастера 1930-х годов – портреты и жанровые композиции. Зрителям впервые будет продемонстрировано знаковое тематическое произведение «В парке культуры» (1936-1942), в котором художник попытался воплотить свою мечту о радости земной, о счастливой жизни человечества.

Глеб Савинов (1915-2000) и его супруга Ольга Богаевская (1915-2000) представляют эпоху второй половины ХХ века, начиная с 1950-х годов. Каждый из них, будучи абсолютно самобытным живописцем, яркой художественной индивидуальностью, оставил обширное наследие портретов, пейзажей, натюрмортов, жанровых композиций, в которых великолепно сочетаются атмосфера времени и непосредственность в образном восприятии мира, художественная культура, чувство меры и живописная свобода, а порой эмоциональная раскованность в выражении сокровенных мыслей.

Дочь Глеба Савинова и Ольги Богаевской, Наталья Савинова (1945-2013), и их внучка, Екатерина Сухарева (род.1969) нашли применение своим многосторонним талантам в керамике. И в этом виде искусства они обе, каждая по-своему, дали волю своим фантазиям, пластическим и колористическим возможностям.

На выставке будут представлены около 80 живописных и 50 керамических работ.

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-01-2015, 07:56
Выставка династии Рюриковичей
7-05-2018, 17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
23-10-2019, 13:21
Выставка «Санкт-Петербург. Золото листвы, серебро дождя»
26-02-2020, 19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
8-05-2019, 19:32
Выставка Николая Ионина «Советский романтик»
28-03-2013, 08:02
Выставка петербургского художника Александра Пастернака

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
116
Вчера, 10:58
В Петро-Славянке подросток на мотоцикле попал в ДТП
0
196
3-08-2020, 10:28
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
0
344
30-07-2020, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
0
337
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
Наверх