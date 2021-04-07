Выставка «Царь и море»

9 апреля 2021 г. в 11:30 в Центре по искусству и музыке библиотеки им. В. В. Маяковского пройдет выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Целью мероприятия является анализ значения петровских реформ для реализации целей национального развития современной России, популяризация петровских городов России, содействие сохранению и распространению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, его влияния на развитие всей Европы.

В Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского статс-секретарь – заместитель Министра культуры России Алла Манилова откроет выставку «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф», отражающую долгий путь Петра к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте.

В основу проекта «Царь и море» легли цитаты из литературных источников разного времени. Например, художественное осмысление морских деяний Петра I А.С. Пушкиным и П.А. Вяземским, а также фрагменты переписки императора с соратниками и свидетельства современников. На выставке представлены архивные материалы, изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов из фондов ГМЗ «Петергоф».

Далее в Эрмитажном театре пройдет пленарное заседание, в котором примут участие статс-секретарь – заместитель министра культуры России А. Ю. Манилова, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга С. Е. Корнеев, генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкая. Будут затронуты следующие вопросы: анализ петровских традиций для популяризации военно-морской службы, воспитания гражданственности и патриотизма, презентации проектов и премьер петровской тематики, подготовка которых ведется федеральными и региональными театрально-концертными и музейными учреждениями культуры, презентация деятельности музеев России по сохранению и популяризации наследия Петра I.

К участию приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации, представители музеев России и представители Союза музеев России, специалисты в области историко-культурного наследия петровской эпохи, представители науки, занимающиеся изучением и популяризацией жизни и деятельности Петра I и петровских реформ.