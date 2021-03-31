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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке покажут разночинцев Петербурга

В Историческом парке покажут разночинцев Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – Моя история» начинает работу выставка «Разночинцы в Петербурге. Петербургские типажи»

1 апреля 2021 года в Историческом парке «Россия – Моя история» начинает работу выставка «Разночинцы в Петербурге. Петербургские типажи». Выставка создана при поддержке Мемориального музея «Разночинный Петербург» и продлится до 31 августа 2021 года.

Выставка знакомит посетителей с непарадным обликом города XIX века, а также его обитателями – разночинцами.

Там, где заканчивается Петербург блистательный, начинается Петербург непарадный. Его улицы не похожи на Невский проспект, нет пышных экипажей и дворцов аристократов. Разночинцами в дореволюционной России называли тех, чье социальное положение не укладывалось в строгие рамки понятий «потомственный дворянин» или «именитый купец».

Среди разночинцев немало художников, писателей, музыкантов, даже революционеров.

На выставке представлены авторские куклы Галина Ишемикли, которая создала галерею таких петербургских типов. Вот чиновница, предусмотрительно захватив зонтик отправляется с утра на Сенной рынок за провизией, а рядом отпускает извозчика представительница поэтической богемы, возвращающаяся из варьете. Вот гимназистка из дополнительного педагогического класса спешит в Мариинскую женскую гимназию. Вот отставной гвардейский офицер, садится за рояль, чтобы записать посетившую его музыкальную фантазию, а художник устанавливает на мольберт холст и готовит краски.

Познакомиться с этими и другими петербургскими разночинцами можно в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

Вход по билету в экспозицию.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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