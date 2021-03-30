ента новостей

16:54
Выставка «Сквозь века»
16:50
Дом-музей Ф. И. Шаляпина станет «домом» для комиков в начале апре-ля
16:14
В Петербурге пенсионер перевел аферусту 300 тысяч рублей
16:00
Новым генеральным директором «ВКонтакте» стала Марина Краснова
14:49
Выставка «Сад Камней»
14:43
Выставка «В ПОТОКЕ СВЕТА»
14:30
В Петербурге студентке сняли порчу за 41 тысячу рублей
13:50
В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века
13:45
В Петербурге покажут премьеру концерта «Теория противоположностей» со звездами мюзиклов
12:03
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса на пять месяцев перекроют одну полосу движения
11:56
Михаил Романов поздравил с наступившим профессиональным праздником работников культуры Санкт-Петербурга
09:23
Свиные копытца для Африки
09:02
Зачем продавали абонементы?
20:39
Выставка «Длиною в 100 лет»
20:33
Выставка работ Антона Телятникова - «Радио Шансон»
20:29
Выставка работ Анатолия Ашенбехера - The SLEEPER / «СПЯЩИЙ»
20:23
Выставка работ Аллы Давыдовой «Veduta»
19:31
#МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы
19:27
В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA
19:22
Фестиваль спортивных видов танца состоялся в онлайне
15:52
В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов
15:48
В Петербурге откроется передвижная выставка Русского географического общества
15:47
Выставка «Корона Российской империи»
15:46
Анна Мигицко: «Ребята заражают своей первозданностью, подлинностью, энергетикой, горящими глазами»
10:47
Кто недоволен работой?
09:57
Такси подорожает?
00:53
«Зенит» ожидаемо пробился в «Финал шести» волейбольной Суперлиги
01:07
ЦСКА и «Локомотив» будут играть седьмой матч, в котором определится соперник СКА в Кубке Гагарина
19:30
В Ленобласти кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»
09:04
Их не пускают за границу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века

В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века

0
71
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века

С 6 апреля по 1 сентября 2021 года в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» пройдет мультимедийная выставка, посвященная жизненному подвигу уникального художника конца 19-го – начала 20 века Григория Николаевича Журавлева, ставшего для многих символом самоотверженного творческого труда и борьбы. Высокий уровень мастерства в графике, станковой и монументальной живописи даже среди художников своего времени показывает редкость его таланта. Тяжелая врожденная инвалидность ставит его достижения на особый пьедестал, не доступный многим художникам.

Центральным экспонатом выставки станет купольная проекция, в которой будут представлены впервые недавно обнаруженные и ранее не известные графические работы художника. Посетители смогут узнать об истории его жизни, встрече с будущим императором Николаем II, создании сотен произведений живописи и графики.

«В истории России немало вдохновляющих примеров людей, преодолевающих трудности, старания которых выходят далеко за рамки обыденного. Среди них славные инженеры, гениальные физики, великие воины, необыкновенные актеры, яркие бизнесмены. Но, как мне кажется, сочетание личного подвига и данного Богом таланта получили в жизни Журавлева поистине уникальную силу. Поэтому мы не смогли пройти мимо предложения провести выставку во флагманском парке в Москве и в 23 регионах страны» - сообщил руководитель Ассоциации Исторических парков «Россия – моя история» Иван Есин.

В 2021 году исполняется 105 лет со дня смерти Григория Журавлёва. Уникальный самарский живописец родился 28 февраля (15 февраля по старому стилю) 1860 года в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, в крестьянской семье инвалидом от рождения: у него были атрофированы руки и ноги. Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения, создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в с. Утёвка.

В настоящее время известно около тридцати работ мастера. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, в монастырях, храмах и частных коллекциях  как в России, так и за рубежом.

Посетить выставку можно по билету экспозиции «Рюриковичи».

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
24-09-2018, 19:50
Выставка работ художника Никаса Сафронова в Историческом парке «Россия – моя история»
1-03-2019, 15:23
Весенний фестиваль в Историческом парке «Россия-моя история»
22-08-2018, 17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»
28-02-2021, 12:03
Выставка "Спасшие жизни, вернувшие в строй"
25-02-2020, 15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
291
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
1
301
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
410
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
975
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх