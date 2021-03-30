В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века

С 6 апреля по 1 сентября 2021 года в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» пройдет мультимедийная выставка, посвященная жизненному подвигу уникального художника конца 19-го – начала 20 века Григория Николаевича Журавлева, ставшего для многих символом самоотверженного творческого труда и борьбы. Высокий уровень мастерства в графике, станковой и монументальной живописи даже среди художников своего времени показывает редкость его таланта. Тяжелая врожденная инвалидность ставит его достижения на особый пьедестал, не доступный многим художникам.
Центральным экспонатом выставки станет купольная проекция, в которой будут представлены впервые недавно обнаруженные и ранее не известные графические работы художника. Посетители смогут узнать об истории его жизни, встрече с будущим императором Николаем II, создании сотен произведений живописи и графики.
В 2021 году исполняется 105 лет со дня смерти Григория Журавлёва. Уникальный самарский живописец родился 28 февраля (15 февраля по старому стилю) 1860 года в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, в крестьянской семье инвалидом от рождения: у него были атрофированы руки и ноги. Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения, создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в с. Утёвка.
В настоящее время известно около тридцати работ мастера. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, в монастырях, храмах и частных коллекциях как в России, так и за рубежом.
Посетить выставку можно по билету экспозиции «Рюриковичи».