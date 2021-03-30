В Историческом парке пройдет выставка о русском «Нике Вуйчиче» 19 века

С 6 апреля по 1 сентября 2021 года в музейно-выставочном центре «Россия - моя история» пройдет мультимедийная выставка, посвященная жизненному подвигу уникального художника конца 19-го – начала 20 века Григория Николаевича Журавлева, ставшего для многих символом самоотверженного творческого труда и борьбы. Высокий уровень мастерства в графике, станковой и монументальной живописи даже среди художников своего времени показывает редкость его таланта. Тяжелая врожденная инвалидность ставит его достижения на особый пьедестал, не доступный многим художникам.

Центральным экспонатом выставки станет купольная проекция, в которой будут представлены впервые недавно обнаруженные и ранее не известные графические работы художника. Посетители смогут узнать об истории его жизни, встрече с будущим императором Николаем II, создании сотен произведений живописи и графики.

«В истории России немало вдохновляющих примеров людей, преодолевающих трудности, старания которых выходят далеко за рамки обыденного. Среди них славные инженеры, гениальные физики, великие воины, необыкновенные актеры, яркие бизнесмены. Но, как мне кажется, сочетание личного подвига и данного Богом таланта получили в жизни Журавлева поистине уникальную силу. Поэтому мы не смогли пройти мимо предложения провести выставку во флагманском парке в Москве и в 23 регионах страны» - сообщил руководитель Ассоциации Исторических парков «Россия – моя история» Иван Есин.

В 2021 году исполняется 105 лет со дня смерти Григория Журавлёва. Уникальный самарский живописец родился 28 февраля (15 февраля по старому стилю) 1860 года в селе Утёвка Бузулукского уезда Самарской губернии, в крестьянской семье инвалидом от рождения: у него были атрофированы руки и ноги. Григорий получил образование, научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, он по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения, создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты земляков. Участвовал в строительстве, украшении и росписи фресок храма Святой Троицы в с. Утёвка.

В настоящее время известно около тридцати работ мастера. Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, в монастырях, храмах и частных коллекциях как в России, так и за рубежом.

Посетить выставку можно по билету экспозиции «Рюриковичи».