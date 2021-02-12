В Царском селе реставрируют Императорскую ферму

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию Императорской фермы в Царском селе, ее техническое переоснащение с элементами реставрации и приспособление для современного использования. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Комплекс зданий, больше похожий на небольшой рыцарский замок, чем на скотный двор, был построен в Александровском парке Царского села в 1822 году. Автором проекта был работавший в России шотландский архитектор Адам Адамович Менелас.

Возвести ферму рядом с Александровским дворцом приказал Александр I: император планировал начать там ведение животноводства на принципиально новом уровне, с использованием передовых методов и проведением селекционной работы. Кроме коров на ферме держали овец-мериносов, из шерсти которых были изготовлены некоторые предметы одежды Александра, а также лошадей – ведь императрице Елизавете Алексеевне, которая никогда не отличалась крепким здоровьем и всю жизнь имела проблемы с легкими и нервами, врачи прописали кумыс.

В комплекс Императорской фермы вошел коровник на 84 стойла, Молочный флигель с маслобойней и ледником, а также молочный погреб и сыроварня. Тут же располагался Смотрительный дом для управляющего фермой, сараи для экипажей и сена и другие хозяйственные постройки. Над комплексом возвышалась пятнадцатиметровая круглая башня, названная «Корпусом высочайшего присутствия»: это жилое помещение всегда держали наготове на случай приезда на ферму членов царской семьи. В башне были обустроены четыре комнаты для отдыха, кабинет, две гостиные, столовая и кухня. На самом ее верху оборудовали смотровую площадку.

В 1913 года помещения фермы обустроили под квартиры, а после революции здания передали Агрономическому институту. Во время Великой Отечественной войны основные постройки удалось сохранить от разрушений, а в 1992 году, после частичной реставрации фермы, ее занял конный комплекс музея-заповедника «Царское Село». В наши дни комплекс зданий Императорской фермы признан памятником архитектуры и объектом культурного наследия народов России федерального значения.

В 2014 году началась обширная реконструкция и техническое переоснащение с элементами реставрации ансамбля Императорской фермы, а также приспособление ее помещений для современного использования. После окончания работ здесь разместят административно-бытовой корпус, досуговый центр с кафе, музейный комплекс, многофункциональный корпус со складскими и бытовыми помещениями, птичник для домашних птиц, питомник для овец и коз, а также конюшню. Кроме того, предусмотрены хозяйственно-складской павильон для бытовых отходов и площадка-склад для сыпучих дорожных материалов. В двух из семи зданий фермы – в Корпусе высочайшего присутствия и Смотрительном доме будет работать представительская служба музея-заповедника «Царское село».

Повторное заключение государственной экспертизы выдано Главгосэкспертизой в связи корректировкой проектных решений на основании дополнительного обследования технического состояния зданий с учетом изменений, произошедших и выявленных в процессе производства работ. Также были скорректированы решения по инженерным системам с учетом новых технических условий, связанных с изменением функционального назначения здания под литерой В (бывший «Правый флигель для мериносов»): в нем оборудуют досуговый центр.

Финансирование работ по реконструкции комплекса зданий Императорской фермы в музее-заповеднике «Царское село» планируется осуществлять с привлечением средств бюджета Российской Федерации. Проектную документацию подготовило ООО «Проектная группа «РИЕДЕР».