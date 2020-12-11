О работе архивистов в годы Великой Отечественной войны расскажет новый электронный проект

Новый виртуальный проект Центрального государственного архива Санкт‑Петербурга доступен на портале «Архивы Санкт‑Петербурга» (https://spbarchives.ru/military_weekdays ) и посвящен суровым будням сотрудников архивной отрасли в период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Многие из них были награждены медалями «За оборону Ленинграда», многие – не дожили до Победы, но все они внесли свой вклад в сохранение документального наследия нашего города.

Накануне Великой Отечественной войны Ленинград являлся одним из крупнейших архивных центров Советского Союза, где только в государственных архивах хранилось свыше 20 млн. дел – ценнейших источников по истории не только города, но и всей России.

В условиях военного времени главной задачей стало обеспечение сохранности документов, прежде всего, защита хранилищ от пожаров, возникающих из-за бомбежек и артобстрелов. С этой целью было организовано перемещение материалов из пожароопасных зданий бывших церквей в другие здания. Кроме того, силами архивистов, численность которых сократилась в 5 раз, документы переносились на первые этажи и в подвалы архивов, в архивохранилищах размещались специальные мешки с песком для тушения возгораний.

Выставка поделена на несколько разделов: деятельность архивистов в области хранения документов, их использования, судьбы сотрудников архивной отрасли, отдельное внимание уделено одному из самых крупных архивов Ленинграда, не входящих в состав государственных - Партийному архиву областного и городского комитетов ВКП(б).