Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/suburbs) представлена новая электронная, которая позволит в условиях современной жизни, не выходя из дома, посетить наиболее популярные пригороды советского Ленинграда, а также некоторые города Ленинградской области: Пушкин, Павловск, Гатчину, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт, Сестрорецк и Выборг. Сегодня это стремительно развивающиеся города, которые благодаря своей многолетней истории привлекают сотни тысяч туристов.

Документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга расскажут о том,

- какой ущерб был причинен дворцам и памятникам во время Великой Отечественной войны,

- как в разные годы советского периода решались вопросы по электрификации пригородов, строительству и работе санаториев, восстановлению культурных объектов и железнодорожных вокзалов;

- какие решения Ленинградский областной и Ленинградский городской комитеты ВКП(б)-КПСС принимали в отношении границ Ленинграда,

- как решались вопросы по строительству дамбы Кронштадта, и какие пригороды Ленинграда рекомендовались к посещению иностранных туристических групп в первую очередь.