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Питерец.ру » Культура » Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»

Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
spbarchives.ru
На портале «Архивы Санкт-Петербурга» представлен новый виртуальный выставочный проект «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/spbsymbols) представлен новый виртуальный выставочный проект, иллюстрирующий подлинными документами Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб) историю создания и реставрации наиболее известных достопримечательностей и памятных мест Северной столицы, среди которых: Государственный Эрмитаж, Петропавловская крепость, Литейный и Банковский мосты, Цирк на Фонтанке, крейсер «Аврора» и др.

Проект раскрывает неизвестные занимательные факты, события, произошедшие с этими объектами, рассказывает, какие функции они выполняли в разные эпохи. И, конечно, показывает, какими документами богат архив.

Выставка представляет собой экскурсионный маршрут по интерактивной карте, а именно, по подлинному документу архива — схеме зелёных насаждений в составе проекта генерального плана Ленинграда 1970 года. В проекте также использованы фотографии памятников архитектуры и скульптуры Петербурга из личных семейных архивов сотрудников ЦГАНТД СПб.

Проект будет пополняться другими объектами культурного наследия Петербурга.

Источник: Архивный комитет Петербурга
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