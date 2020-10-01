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Питерец.ру » Культура » На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова

На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
На «Ленфильме» вспомнили Павла Кадочникова

Вчера на «Ленфильме» состоялось торжественное закрытие юбилейной программы «Серебряные струны», вечер памяти посвященный 105-летию  народного артиста СССР Павла Петровича Кадочникова.
В рамках «Ленфильм-клуба», прошел показ фильма о Павле Петровиче «Жизнь как вспышка» (реж. И.Новикова и Н.Кадочникова, 0+). В этот день мы вспомнили всеми любимого артиста, поговорили о его творчестве, пообщались с коллегами и друзьями актера, а также внучкой – Наталией Кадочниковой, актрисой театра и кино, создателем и художественным руководителем Творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова.
«Главное действующее лицо — моя дочь Алиса. Она рассказывает о Павле Петровиче, читает его дневники, изучает семейные архивы, показывает места в городе на Неве, связанные с ее прадедом. Мы решили, что здорово будет показать, как она ищет свои корни. Фильм получился документально-художественный. У нас есть ретро-вставки, в фильм также участвуют актёры, которые играют Павла Петровича и его супругу Розалию Ивановну в молодости. Мы хотели снять душевный фильм. Получилось ли? Судить уже зрителю», — рассказала Наталия Кадочникова.
На вечере памяти мэтра выступили актеры Татьяна Пилецкая, Олег Белов, представители семьи Павла Петровича, члены съемочной группы фильма «Жизнь как вспышка» и другие.
Олег Белов рассказал зрителям как с Павлом Петровичем они ездили с выступлениями на БАМ, по бездорожью добирались до поселков строителей и устраивали концерты для 12-15 человек. Павел Петрович каждый раз выкладывался на все 100 процентов, потому что обожал своих зрителей.
 «Мне посчастливилось. Я снималась в двух фильмах с Павлом Петровичем Кадочниковым. Это были картины «Сильва» и «Прощание с Петербургом». В фильме «Прощание с Петербургом» он исполнял роль скрипача, и я помню, как он без конца репетировал игру на скрипке. И все время с досадой говорил: «Да почему у меня смычек все прыгает, никак не могу!». Он добился своего: в картине есть его крупный план, где он играет как настоящий виртуоз. А в «Сильве» мы играли в паре, у него была роль Ферри. Я это не забуду никогда. Эпизод снимали почти после похорон его сына. И когда я поворачивалась и говорила: «Ферри, какой ты хороший человек», он ко мне поворачивался, и у него были полные глаза слез.
Павел Петрович был художественным руководителем студии киноактера на «Ленфильме». Однажды по каким-то делам мы пришли к нему домой. Смотрю, в гостиной на столе стоит что-то большое и бесформенное, покрытое сукном. Он мой взгляд перехватил и говорит: «Таня, я сейчас тебе покажу». Он снял тряпку, а там - бюст. Павел Петрович объяснил: «У меня был концерт на сахарном заводе и мне из рафинада сделали бюст. Можешь, лизнуть»… Мы просто обалдели – как его любили зрители!», - рассказала со сцены Татьяна Львовна Пилецкая.
Выставка, посвященная Павлу Петровичу, открылась 27 августа, в День кино, и продолжит свою работу до 10 октября. Посетить ее можно с экскурсией на киностудии «Ленфильм».
На юбилейной выставке представлено множество раритетов, связанных с жизнью и творчеством актера: декорационная инсталляция к фильму «Снегурочка», оформленная эскизами художников фильма Н.Холмовой и А. Федотова, костюм спортсмена-мотогонщика Федора Ермолаева из картины «Укротительница тигров», реквизит, документы и личные вещи. Дополняют экспозицию рассказы экскурсоводов о малоизвестных фактах мира кино эпохи Кадочникова.
На счету Павла Петровича около 70 ролей в кино: майор Алексей Федотов–Генрих Эккерт в «Подвиге разведчика», летчик Мересьев в «Повести о настоящем человеке», мотогонщик Федор Ермолаев в «Укротительнице тигров», царь Берендей в «Снегурочке», писатель Максим Горький, воплощенный в разные годы в трех фильмах. Фраза: «Его знали миллионы» не отражает полностью масштаб личности Павла Кадочникова. Его обожала и боготворила вся страна, а жизнь его была как вспышка, озарившая всех, кто знал, работал и восхищался этим по-настоящему народным артистом.

Источник: Ленфильм
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