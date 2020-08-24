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Питерец.ру » Культура » «Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»

«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»

27 августа в нашей стране отмечается День российского кино. Традиционно в этот день «Ленфильм» открывает свои двери для всех желающих посетить киностудию и устраивает праздник: показывает кино и новые экспозиции. В этом году из-за ограничений в связи с Covid-19 все пройдет в несколько ином формате.
13 героев из шести известных кинокартин «Ленфильма» сойдут с экранов. Они немного в печали: ведь кинотеатры до сих пор закрыты, и у зрителей нет возможности увидеть их на экране, но они готовы предстать перед публикой наяву. Мы приглашаем всех познакомиться с перформанс-выставкой оживших киногероев, которая пройдет с 16:00 до 18:00 в сквере перед главным входом на киностудию (из-за погодных условий могут быть изменения). Вход свободный.
Каждый из киногероев будет в своем образе. Гости праздника смогут понаблюдать за необычным представлением, состоящим из шести мизансцен. Кто-то из известных героев сыграет на скрипке, кто-то предастся своим мыслям среди колонн у главного входа, а в тени деревьев на скамейке у двух всеми любимых персонажей состоится свидание.
В культурно-выставочном центре «Ленфильма» гости смогут увидеть выставку фотографий, посвященную юбилею великого актера Павла Петровича Кадочникова.
А для всех, кто придет, мы приготовили конкурс в социальной сети Instagram. Сфотографируйте наших героев; угадайте, кто они и из какого фильма; выставляйте фото в своих профилях с хэштегом #скучаемпозрителям. Конечно же, отметьте наш профиль @lenfilmstudios. Мы выберем победителя среди самых креативных и подарим ему сувенир из лимитированной коллекции нового мерча от киностудии «Ленфильм».

Источник: Ленфильм
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