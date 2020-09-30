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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти возрождают этнотуризм

В Ленобласти возрождают этнотуризм

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Вепсы и другие малые народы региона возрождают этнотуризм

Туроператоры Ленинградской области отправились исследовать потенциал этнографического туризма.

В течение двух дней, 30 сентября и 1 октября, участники информационного тура посетят центр и музей вепсской культуры в деревне Тервеничи, экспозиции которых подробно  рассказывают о культуре, быте и традициях вепсов — коренного малочисленного народа,  испокон века проживающего на Ленинградской земле. Сегодня в центре вепсской культуры проводятся экскурсии, ярмарки-продажи изделий ручной работы местных умельцев, оятской выпечки и исконно вепсского бодрящего напитка «Olud» ─ аналога «Медовухи». Маршрут инфотура пройдет через село Алёховщина, где работает уникальная студия «Оятской керамики», Лодейнопольский историко-краеведческий музей и народную студию декоративно-прикладного искусства «Домовушка» в Лодейном Поле. 

Путешественники побывают в старинном вепсском селе Винницы ─ в 1998 году здесь был создан  Вепсский центр фольклора. В 2018 году центр обрел новое здание, куда переехала обширная музейная экспозиция, национальный вепсский театр кукол, мастерские работников прикладного творчества и учебные помещения студии прикладного творчества. Основу современной экспозиции музея составляют предметы труда и быта вепсов. 

Информационный тур завершится в деревне Верхние Мандроги, где создан комплекс музеев, отражающих стиль национальной русской деревни и разные стороны русского народного быта. Гости смогут близко познакомиться с народными промыслами ─ росписью и резьбой по дереву, ткацким и гончарным делом, кружевоплетением.

Как отметили в комитете Ленинградской области по туризму, развитие этнографического туризма для Ленинградской области имеет особое значение, поскольку малочисленные народности исторически проживали на территории региона. Почти все они относятся к финно-угорской группе – этим Ленинградская область обязана соседству с Карелией и Финляндией. Совсем немного осталось вепсов, тихвинских карелов и ингерманландских финнов. Еще меньше ─ представителей народов водь и ижора. Сегодня их самобытная культура, традиции и обычаи вызывают большой интерес у туристов.

Источник: Администрация Ленобласти
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