Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро

Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Запуск новых горнопроходческих комплексов ускорил строительство новых станций петербургского метро

Запуск новых горнопроходческих комплексов стал значительным фактором, способствующим ускорению строительства новых станций петербургского метро. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего выступления в Законодательном Собрании города 29 октября. В рамках представления законопроекта о бюджете на 2026 год и последующие годы, он отметил, что процесс строительства подземной транспортной инфраструктуры является одной из самых сложных задач, стоящих перед городом. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на существующие кризисные проблемы в данной отрасли, власти смогли преодолеть эти трудности и возобновить работы по созданию новых станций метро.

Александр Беглов акцентировал внимание на том, что в этом году ситуация в строительстве подземки кардинально изменилась благодаря запуску отечественных горнопроходческих комплексов. Эти современные машины были изготовлены по специальному заказу города на Обуховском заводе, что также подчеркивает важность местного производства и его вклад в развитие инфраструктуры. В соответствии с планами, до конца 2025 года будет завершен первый пусковой участок новой Линии 6, который включает в себя станции «Казаковская» и «Путиловская».

В трехлетнем бюджете на строительство последующих станций предусмотрено выделение значительных средств – 217 миллиардов рублей. Из этой суммы 51 миллиард рублей планируется потратить в 2026 году, что свидетельствует о серьезных намерениях властей в отношении развития метрополитена.

Кроме того, губернатор выделил еще одно важное направление работы – это ремонт и реконструкция уже существующих станций метро. Многие из них достигли предельного срока эксплуатации, и их обновление стало крайне необходимым. В проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрено выделение 11,8 миллиарда рублей на эти цели, а также на строительство Единого диспетчерского центра, который будет координировать работу всего метрополитена. В рамках программы ремонта планируется обновление восьми станций, что также должно значительно улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить безопасность на подземных путях.

Таким образом, можно сказать, что Санкт-Петербург делает значительные шаги в направлении модернизации своей транспортной инфраструктуры, что не только улучшит качество жизни горожан, но и повысит привлекательность города для туристов и инвесторов. Строительство новых станций и обновление существующих – это важный шаг к созданию современного, удобного и безопасного общественного транспорта, который сможет удовлетворить потребности растущего населения мегаполиса.

