Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро

Запуск новых горнопроходческих комплексов стал значительным фактором, способствующим ускорению строительства новых станций петербургского метро. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего выступления в Законодательном Собрании города 29 октября. В рамках представления законопроекта о бюджете на 2026 год и последующие годы, он отметил, что процесс строительства подземной транспортной инфраструктуры является одной из самых сложных задач, стоящих перед городом. Губернатор подчеркнул, что, несмотря на существующие кризисные проблемы в данной отрасли, власти смогли преодолеть эти трудности и возобновить работы по созданию новых станций метро.

Александр Беглов акцентировал внимание на том, что в этом году ситуация в строительстве подземки кардинально изменилась благодаря запуску отечественных горнопроходческих комплексов. Эти современные машины были изготовлены по специальному заказу города на Обуховском заводе, что также подчеркивает важность местного производства и его вклад в развитие инфраструктуры. В соответствии с планами, до конца 2025 года будет завершен первый пусковой участок новой Линии 6, который включает в себя станции «Казаковская» и «Путиловская».

В трехлетнем бюджете на строительство последующих станций предусмотрено выделение значительных средств – 217 миллиардов рублей. Из этой суммы 51 миллиард рублей планируется потратить в 2026 году, что свидетельствует о серьезных намерениях властей в отношении развития метрополитена.

Кроме того, губернатор выделил еще одно важное направление работы – это ремонт и реконструкция уже существующих станций метро. Многие из них достигли предельного срока эксплуатации, и их обновление стало крайне необходимым. В проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрено выделение 11,8 миллиарда рублей на эти цели, а также на строительство Единого диспетчерского центра, который будет координировать работу всего метрополитена. В рамках программы ремонта планируется обновление восьми станций, что также должно значительно улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить безопасность на подземных путях.

Таким образом, можно сказать, что Санкт-Петербург делает значительные шаги в направлении модернизации своей транспортной инфраструктуры, что не только улучшит качество жизни горожан, но и повысит привлекательность города для туристов и инвесторов. Строительство новых станций и обновление существующих – это важный шаг к созданию современного, удобного и безопасного общественного транспорта, который сможет удовлетворить потребности растущего населения мегаполиса.