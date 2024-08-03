Сбережения достигли почти 700 миллиардов

«Питерец.ру» сообщает, что за год сбережения петербуржцев увеличились на 26%. Теперь общий объем вкладов жителей СПб достиг 697,8 млрд. руб. Аналитики связывают это с ростом ключевой ставки ЦБ, из-за чего процент по вкладам стал выше.

В банках отмечают, что в первой половине 2024 года петербуржцы разметили больше депозитов, чем в аналогичный период 2023-го. Так, в одном из банков рост составил 36%, в другом – и вовсе 56%.

Размер ключевой ставки влияет на процент по кредитам и вкладам. Когда она повышается, оформлять займы становится не очень выгодно. Зато с депозитами наблюдается обратная картина, поэтому при росте ключевой ставки граждане увеличивают объем своих накоплений. Напоминаем, что в конце июля Центробанк повысил эту ставку до 18%.