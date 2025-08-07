Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч

Ожидается, что в ближайшие три года номинальная среднемесячная зарплата в Северной столице значительно увеличится. Таков прогноз городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно прогнозу, к 2028 году средняя зарплата в Санкт-Петербурге может превысить 156 тыс. руб. Эта сумма почти соответствует желаемому уровню дохода, о котором мечтают многие петербуржцы.

Уже в 2026 году эксперты прогнозируют увеличение среднемесячной зарплаты на 8,8% по сравнению с текущим годом. По базовому сценарию, она превысит 133 тыс. руб. По данным Петростата, с начала 2025 года средняя номинальная зарплата в городе выросла на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 115,8 тыс. руб.