Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски

«Питерец.ру» сообщает, что алкогольные предпочтения жителей Санкт-Петербурга претерпевают заметную трансформацию. Общая тенденция по стране показывает снижение продаж алкоголя в июне-июле 2025 года в среднем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в структуре спроса наблюдаются интересные изменения: россияне стали чаще приобретать водку (на 35%) и виски (на 17%), в то время как продажи вина сократились на 26%.

Аналитики, изучив данные более 3 млн. кассовых чеков из розничных магазинов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за указанный период, выявили, что средняя стоимость одной бутылки алкоголя в регионе снизилась с 967 до 942 руб. Наиболее выраженное снижение спроса наблюдается на вино: продажи этого напитка в петербургской агломерации упали на 32% на фоне одновременного роста средней цены на 31%. Спрос на коньяк и пиво также снизился, в то время как популярность виски, напротив, продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 39%.

Президент компании LADOGA Вениамин Грабар объясняет изменение потребительских предпочтений ростом цен на вино. По его мнению, бывшие любители вина переключились на более доступные альтернативы в категории крепких напитков, в частности, на виски.