ента новостей

13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13:07
В петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
13:04
В Петербурге задержали угнавших такси после нападения на водителя
12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
09:59
За виртуальную дерзость – реальное наказание: петербурженке ограничили доступ в Сеть
09:13
Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски
09:02
Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется
08:49
Стройки Петербурга страдают от нехватки кадров: рабочих рук катастрофически не хватает
01:42
«Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка, по пенальти победив «Тоттенхэм» после ничьей 2:2 в основное время
21:17
Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров
20:31
Кубок России: «Спартак» по пенальти проиграл махачкалинским динамовцам и сумасшедшая концовка в матче «Оренбурга» и «Ахмата»
17:50
В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок
15:32
В Петербурге стартовал ремонт Невского проспекта
15:03
В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске
14:17
В Невском районе в квартире нашли более 4,5 кг «синтетики»
13:11
В России откроют первый сервис-центр для беспилотников
13:00
В Петербурге поймали 46-летнюю курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда
11:11
Нейросети выявили: петербуржцы заплатили 150 млн. руб. за неправильную парковку во дворах
11:01
В Петербурге прощаются с Иваном Краско
10:55
Долговая нагрузка петербуржцев растет: просрочки по кредитам взлетели на 22%
07:15
Дом Юлиуса Коллана на Васильевском официально стал памятником
07:03
Лихорадка чикунгунья: есть ли риск для петербуржцев?
23:24
«Зенит» одержал крупную победу над «Рубином» в матче Кубка России: у Кассьерры – дубль
19:59
Петербургский гроссмейстер Матлаков занял 7-е место на шахматном турнире «Qounaev Cup», лучше всех из россиян в Алматы выступил ставший вторым Гребнев
17:32
В Петербурге почтили память экипажа АПРК «Курск»
17:23
«Салават Юлаев» разорвал контракт с обладателем «Золотой клюшки» сезона – 2024/2025 Джошем Ливо
14:02
Мошенники могут собирать личные данные через QR-коды с «выгодными акциями»
10:59
В Петербурге искусственный интеллект находит борщевик
10:16
Искусственный интеллект поможет Петербургу в борьбе с борщевиком
10:03
В Петербурге активизировались мошенники, рассылающие фейковые приглашения от губернатора
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски

Петербург меняет вкус: после подорожания вина горожане выбирают виски

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге наблюдается переориентация потребителей алкоголя. Рост цен на вино привел к снижению спроса и увеличению популярности виски и других крепких напитков

«Питерец.ру» сообщает, что алкогольные предпочтения жителей Санкт-Петербурга претерпевают заметную трансформацию. Общая тенденция по стране показывает снижение продаж алкоголя в июне-июле 2025 года в среднем на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в структуре спроса наблюдаются интересные изменения: россияне стали чаще приобретать водку (на 35%) и виски (на 17%), в то время как продажи вина сократились на 26%.

Аналитики, изучив данные более 3 млн. кассовых чеков из розничных магазинов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за указанный период, выявили, что средняя стоимость одной бутылки алкоголя в регионе снизилась с 967 до 942 руб. Наиболее выраженное снижение спроса наблюдается на вино: продажи этого напитка в петербургской агломерации упали на 32% на фоне одновременного роста средней цены на 31%. Спрос на коньяк и пиво также снизился, в то время как популярность виски, напротив, продемонстрировала значительный рост, увеличившись на 39%.

Президент компании LADOGA Вениамин Грабар объясняет изменение потребительских предпочтений ростом цен на вино. По его мнению, бывшие любители вина переключились на более доступные альтернативы в категории крепких напитков, в частности, на виски.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-08-2022, 21:09
Где купить белое сухое вино
30-04-2025, 08:40
Рост цен на лекарства в СПб: приводим данные
30-09-2015, 10:11
Благодаря кризису в Петербурге стали меньше пить
25-10-2022, 21:36
Самые популярные вина
1-08-2025, 09:11
Спрос на алкоголь в Петербурге снижается: меньше водки и шампанского
13-03-2019, 11:24
В Мурино полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем

Происшествия на дорогах

11-08-2025, 20:30
На Приморском шоссе в лобовом ДТП пострадал водитель «Киа»
11-08-2025, 09:17
В деревне Коркино в ДТП погиб водитель квадроцикла
9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Наверх