Самые популярные вина

Настоящие ценители вина охотно употребляют этот напиток. При этом они отдают предпочтение особым сортам. Винный мир достаточно консервативен, потому рейтинг популярности остается неизменным на протяжении многих лет.

В число наиболее предпочитаемых вин входят:

Каберне Совиньон;

Шардоне;

Мерло;

Пино-нуар;

Рислинг.

Каберне Совиньон

Это самый популярный сорт винограда. Из него создают насыщенные красные вина. Напиток привлекает терпким вкусом, благодаря чему его полюбили многие люди. Такое вино может иметь выдержку от 10-20 лет.

Шардоне

Это еще один известный напиток. Вино Шардоне считается самым популярным среди сортов белого вина. Его любят в Европе, Америке и России. Для этого напитка характерны благородство и элегантность. Конкретный вкус зависит от технологии, которой придерживается производитель.

Мерло

Красные вина таких сортов не менее востребованы, нежели Каберне Совиньон. Для Мерло характерен легкий аромат вишни. Сорт этого винограда отличается неприхотливостью, за счет чего его выращивают по всему миру. Мерло используют даже на юге России. Для вина характерна изысканная структура. Такой напиток имеет немало почитателей.

Пино-нуар

Это напиток из виноградников, которые выращивают во французской Бургундии. Вино заслуженно входит в список наиболее популярных. Из этого сорта изготавливают самые дорогие вина мира. Так что такой напиток может себе позволить далеко не каждый. Оно доступно лишь состоятельным людям. Для этого напитка характерна глубокая структура и яркий аромат.

Рислинг

Этот сорт винограда используется для изготовления белых вин. Для него характерна кислинка и яркость фруктового аромата. Рислинг имеет вкусовой оттенок цитросовых, а также персика и абрикоса. Большой популярностью пользуются молодые вина этого сорта.

Другие напитки

Конечно же, список популярных вин не ограничивается приведенным выше перечнем. Можно привести множество напитков, предпочитаемых ценителями вина. Это Айрен, Тепранильо, Сира, Гренаш, Совиньон Блан и другие.

Выбор

У каждого ценителя вина есть свои личные предпочтения. Кто-то любит белое вино, другой – красное. Одним больше направится полусладкое, другим – сухое или полусухое. Некоторые и вовсе предпочитают иные напитки – вермуты, ликеры, коньяки и виски.

Вкусы и предпочтения разные, что применимо и к выбору алкоголя. Есть люди, которые вообще равнодушны к напиткам подобного рода. Это может быть обусловлено состоянием здоровья, религиозными и иными убеждениями.