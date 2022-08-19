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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Где купить белое сухое вино

Где купить белое сухое вино

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pxhere.com
Вино – благородный напиток, который нравится людям. Причем это относится не только к представительницам слабого пола.

Вино – благородный напиток, который нравится людям. Причем это относится не только к представительницам слабого пола. Многие мужчины тоже не откажутся от по-настоящему хорошего вина. Вопреки сложившимся стереотипам, далеко не все предпочитают виски, коньяк или водку. 

Хорошим выбором станет белое сухое вино. Оно будет актуально во время праздника, романтического ужина или другое мероприятие. Приобрести белое сухое вино  в Москве вы сможете на сайте wine-shopper.ru. Это отличный сервис, где представлено множество хороших напитков.

Вина изготовлены из виноградников Италии, Испании, Франции, Аргентины, Чили, Греции, Австрии, Германии, Крыма, Новой Зеландии, Австралии и ЮАР. Среди предложенного ассортимента вы обязательно найдете вино по своему вкусу. Отдавайте предпочтение хорошим напиткам.

Особенности

Белые сухие вина выделяются приятной кислинкой. Они отличаются вкусовым разнообразием и пользуются большим спросом среди любителей алкоголя. В этих винах очень низкое содержание сахара. Вкус этого вина зависит от сорта используемого винограда.

Качественное белое вино приносит большую пользу для здоровья. Содержащиеся в нем вещества способствуют лучшему усваиванию протеинов. Еще такие вина разжижают мокроту, потому напиток рекомендуется людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей.

Среди других полезных свойств можно выделить:

  • снижение уровня холестерина в крови;
  • улучшение работы сердца и сосудов;
  • профилактика онкозаболеваний и подагры.

Употребляя белое вино, можно избавиться от камней в почках. Еще этот напиток хорошо подходит людям, страдающим диабетом. Чтобы такое вино приносило пользу, его нужно выпивать не более 150 мл.

Выбор

Отдавайте предпочтение только качественным винам. Обратите внимание на следующие нюансы:

  • наличие документов на алкоголь;
  • правильное оформление (этикетка, где не более 3 цветов; на горлышке – год урожая);
  • соблюдены правила хранения.

Потрясите бутылку с напитком – у хорошего вина на дне не останется осадка. При этом пробка будет окрашенной и мокрой, но она не должна выпирать. Если эти условия не соблюдаются, выбирать такое вино не стоит.

Покупайте алкоголь в специализированных магазинах, которые хорошо зарекомендовали себя в этой сфере. В число таковых входит и Wine Shopper. Здесь можно приобрести вина сортов Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гриджио и другие.

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