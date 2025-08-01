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Питерец.ру » Экономика » Спрос на алкоголь в Петербурге снижается: меньше водки и шампанского

Спрос на алкоголь в Петербурге снижается: меньше водки и шампанского

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Жители Санкт-Петербурга стали реже приобретать крепкие и игристые алкогольные напитки, что отражается на статистике продаж

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольной продукции. Согласно данным, продажи водки и шампанского в городе демонстрируют падение. Они снизились более чем на 4%.

Это может свидетельствовать об изменении предпочтений жителей, которые все чаще отдают предпочтение другим видам напитков или вовсе отказываются от алкоголя. Эксперты связывают это с различными факторами, включая популяризацию здорового образа жизни, изменение культурных норм и расширение ассортимента альтернативных напитков на рынке.

Возможно, жители Петербурга стали более осознанно подходить к выбору напитков, отдавая предпочтение менее крепким вариантам или вовсе безалкогольным альтернативам. Также нельзя исключать влияние экономических факторов, которые могут сказываться на покупательской способности населения.

В любом случае, снижение продаж водки и шампанского в Санкт-Петербурге является показательным фактом, который требует дальнейшего изучения и анализа для понимания долгосрочных тенденций на алкогольном рынке города.

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