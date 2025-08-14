ента новостей

Белорусский продовольственный десант в Петербурге: конкуренция обостряется

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
runews24.ru
Петербургские магазины наводнены белорусской продукцией, особенно молочной. Низкие цены создают конкуренцию российским производителям, но эксперты отмечают, что полного вытеснения не происходит

«Питерец.ру» сообщает, что продовольственный рынок Санкт-Петербурга претерпевает ощутимые изменения: наблюдается значительное увеличение представленности продукции из Республики Беларусь. Ритейлеры города активно закупают и реализуют широкий ассортимент белорусских товаров, привлекая покупателей конкурентоспособными ценами, что создает напряженную ситуацию для российских производителей.

По мнению экспертов, на прилавках петербургских супермаркетов особенно заметно преобладание белорусской молочной продукции. Это объясняется более высокой эффективностью молочного производства в Белоруссии: надои выше, а стоимость сырья для переработчиков – ниже, чем в РФ. При этом, как утверждают специалисты, значительных различий в качестве продукции между двумя странами не наблюдается. Удобная логистика также является важным фактором, способствующим увеличению поставок белорусских товаров.

Растущая конкуренция оказывает давление на российских производителей. Белорусские поставщики предлагают привлекательные условия, что побуждает закупщиков отдавать предпочтение им, а не отечественным компаниям. Подобная ситуация вызывает недовольство у многих российских производителей, которые ощущают негативное влияние «белорусской экспансии».

В структуре российского импорта молочных продуктов белорусская продукция традиционно занимала значительную долю, однако после введения международных санкций она увеличилась до 93%. Тем не менее, общая доля импорта молочной продукции сокращается, и отечественные компании успешно удерживают свои позиции на рынке, обеспечивая потребителей свежей и локальной продукцией. Таким образом, конкуренция между российскими и белорусскими производителями становится все более острой, но компании из РФ продолжают бороться за свою долю рынка, предлагая уникальные продукты и услуги.

