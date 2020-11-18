Россельхознадзор проконтролировал ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров

В минувшие выходные должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров на территорию страны. Больше всего в Российскую Федерацию было импортировано фруктов. 8 тыс. тонн бананов, ананасов, винограда, яблок и груш, различных цитрусовых и других фруктов были ввезены из Гватемалы, Коста-Рики, Марокко, Уругвая, Эквадора, Колумбии, Панамы, Перу, ЮАР, Республики Беларусь, Сербии.

Мясо и мясная продукция общим объёмом 4,6 тыс. тонн поступила из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Уругвая, Чили, Индии, Республики Беларусь.

1,2 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы, а также рыбной и морской продукции ввозились из Вьетнама, Китая, Турции, Республики Беларусь, Фарерских островов, Уругвая, Чили, Аргентины, Эквадора, Новой Зеландии, а 1,1 тыс. тонн свежего перца, томатов, капусты, картофеля, моркови, свеклы из Марокко и Белоруссии.

Почти 900 тонн молока и молочной продукции импортировались из Аргентины, Парагвая, Уругвая, Швейцарии, Литвы и Республики Беларусь.

Остальной объём импортной продукции пришёлся на небольшие партии товаров других продовольственных категорий.

Вся перечисленная продукция успешно прошла ветеринарный и фитосанитарный контроль государственных инспекторов Управления Россельхознадзора и была допущена к дальнейшему следованию в адреса получателей.