В России могут попрощаться с Android

Российские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке операционных систем, в настоящее время ведут переговоры о внедрении своих ОС на смартфоны производителей Китая, Индии и Вьетнама – стран, дружественных России. Такая стратегия объясняется недостаточным количеством отечественных производителей смартфонов и потребностью в масштабировании бизнеса, включая улучшение узнаваемости среди потребителей. Представители отрасли отмечают, что российские смартфоны имеют ограниченный ассортимент и значительно дороже зарубежных аналогов, что делает их непригодными для массового рынка и обоснованными только в случаях, когда имеется необходимость обрабатывать конфиденциальную информацию. В связи с этим, основная цель заключается в сотрудничестве с китайскими и индийскими поставщиками третьего уровня для производства устройств, которые в дальнейшем будут представлены на рынке под собственным брендом.

Тем не менее, существует определенная затруднительность, связанная с тем, что российские операционные системы не могут быть применимы в государственном и корпоративном секторах на иностранных смартфонах из-за отсутствия исходного кода аппаратной части устройств. Несмотря на это, сегодняшняя ситуация благоприятствует развитию как железа, так и операционных систем, благодаря активной политике импортозамещения и санкциям, которые способствуют увеличению спроса на отечественном рынке. В связи с этим, разработчикам ОС и российским смартфонам актуально искать возможности для масштабирования своего бизнеса и инвестирования в новые разработки.

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркивает, что сотрудничество с производителями дружественных стран в отношении российских ОС как на смартфонах, так и на ноутбуках является оптимальным решением. В свою очередь, Антон Немкин сообщает, что процесс импортозамещения требует значительных ресурсов и времени, особенно для секторов, которые практически создаются с нуля. Поэтому компаниям, уже представившим свои разработки, необходимо продолжать двигаться активно, особенно в отношении российских ОС. Важно, чтобы разработчики ОС заходили на рынок массового потребления шаг за шагом, в том числе сотрудничая с производителями смартфонов самого низкого ценового сегмента. Это поможет повысить узнаваемость российских разработок и их инвестиционную привлекательность. Парламентарий заключает, что такое сотрудничество будет являться подтверждением международного признания российского софта и его конкурентоспособности на фоне крупных игроков рынка.