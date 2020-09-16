Как потребителю защитить свои права

Культура потребления давно стала частью современного общества, а потребителем в том или ином плане является каждый человек. Все основные права потребителей зафиксированы в Законе, который гласит, что каждый человек имеет право на приобретение товара или получение услуг надлежащего качества.

К сожалению, продавцы товаров или коммерческие компании и юрлица, предоставляющие определенные услуги, нередко действуют не в правовом поле. Адвокат по защите прав потребителей сможет отстоять право своего клиента на приобретение безопасных, качественных услуг или товаров.

Что потребитель должен знать о своих правах

Кроме общих знаний о праве на качественное обслуживание и безопасный товар, есть еще ряд сведений, которые помогут защитить себя в рамках действующего законодательства.

Если речь идет о товаре, то производитель обязан указать срок службы или срок годности. Когда таковых сведений нет, то безопасность товара или услуги должна соблюдаться в течение десяти лет.

Если доказано, что потребитель соблюдал правила использования, применения, хранения или транспортировки, но его здоровью, окружающей среде был нанесен вред, то производитель может ожидать, что его продукция будет изъята у покупателей, а нереализованная ее часть будет отозвана из оборота.

Еще одно право, которое гарантирует закон – доступность информации о товаре и его производителе.

За покупателем закреплено право на требование возмещения морального и физического ущерба, а если продавец отказывается и не идет на разрешение ситуации полюбовно, тогда еще и на компенсацию с его стороны.

Что предпринять, если права были нарушены

Каждый гражданин имеет возможность защищать свои права самостоятельно или обратиться за помощью к адвокату.

Алгоритм действий для того, чтобы разрешить конфликт без сторонней помощи таков:

Составление письменной претензии;

Составление искового заявления;

Составление жалобы;

Подача искового заявления в суд.

Первый и наиболее логичный шаг, который стоит предпринять, купив некачественный товар или получив услугу низкого качества – попытаться договориться с продавцом или поставщиком услуг и получить свои деньги обратно.

Если договориться полюбовно не удастся, тогда необходимо составлять письменную претензию.

Претензия должна содержать данные покупателя и продавца, описание ситуации и требование о возмещении. Документ составляется в двух экземплярах и к нему прилагаются копии документов, подтверждающих покупку. Один экземпляр передается продавцу, а второй (с подписью продавца) остается у составителя.

Если продавец или юрлицо отказывается принять претензию, то документ следует направить по почте заказным письмом.

Поскольку борьба за свои права – занятие хлопотное, требующее времени и специфических знаний, дешевле и эффективнее нанять адвоката.