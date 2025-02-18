В ЦБ заверили, что цифровой рубль не станет обязательным

Цифровой рубль не имеет срока давности, поэтому не может «сгореть», он также не будет принудительным платежным инструментом для граждан. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в эфире Первого канала.

«Цифровой рубль не имеет никакого срока давности, человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным. Это, кстати, ответ на вопрос, что через сколько-то дней цифровые рубли сгорят. Нет, конечно. Это фейк и не соответствует действительности, это ни в одном законе не написано, потому что средства на цифровом счете принадлежат владельцу этого счета и он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению», - отметила она.

Она подчеркнула, что слухи о принудительном переводе всех бюджетных выплат и прочих в цифровой рубль не соответствуют действительности.

«Никакого принудительного перевода людей на цифровой рубль нет и не предполагается. Вопрос так не стоит и никогда не стоял. Это дезинформация», - сказала она.

Цифровой рубль – это третья форма рубля, которая наравне с наличными и безналичными деньгами подкреплена соответствующими активами государства. Это абсолютно устойчивый ко всем вызовам инструмент оплаты привычных операций, который не может сгореть, отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, «мифы» о цифровом рубле связаны с недостаточной просветительской политикой.

«Этим, кстати, активно пользуются злоумышленники. В сети время от времени появляются вредоносные фишинговые ресурсы, которые предлагают инвестировать средства в цифровой рубль по ставкам выше рыночных. Кроме того, все еще распространяется фейковая информация о новой форме валюты: например, сведения о том, что все социальные выплаты якобы будут проводиться только через цифровой рубль. Цель подобных сообщений – подорвать доверие, в том числе к цифровым технологиям», – пояснил депутат.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с этого года. Уже к июлю 2025 года крупнейшие российские банки будут должны обеспечить возможность проведения операций с рублем для всех своих клиентов. В течение 2026-2027 гг. к системе подключатся остальные кредитные организации.

По словам депутата, пилотный проект по внедрению новой формы рубля можно признать успешным.