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Питерец.ру » Экономика » Начался новый этап тестирования цифрового рубля

Начался новый этап тестирования цифрового рубля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Банк России с 1 сентября 2024 года запустил новый этап тестирования операций с цифровым рублем.

Банк России с 1 сентября 2024 года запустил новый этап тестирования операций с цифровым рублем. Нововведения будут доступны клиентам банков, участвующих в пилотном проекте.
Теперь участникам эксперимента с цифровым рублем будут доступны оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями. Ранее клиентам банков-участников пилотного проекта были доступны открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также простые автоплатежи (смарт-контракты).
На данном этапе в эксперименте участвуют 12 банков, в том числе «Альфа-Банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». В дальнейшем список банков для тестирования операций с цифровыми рублями будет дополняться. В пилоте появятся новые операции.

Предполагается, что расширение функционала позволит увеличить и количество участников проекта. Если ранее в пилоте принимали участие около 600 человек и 22 компании, то по итогам расширения операций появится возможность подключить уже до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний.

Несмотря на все опасения, связанные с запуском цифрового рубля, за первый год с момента запуска пилота участники проекта провели почти 40 тыс. операций с использованием цифрового рубля, включая 30 тыс. переводов между гражданами и 9 тыс. оплат товаров и услуг.

«Это отличный показатель, учитывая, что на первом этапе операции с цифровым рублем скорее были связаны с потребительским рынком, который изначально относился к идее внедрения цифровой валюты неоднозначно», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По словам депутата, Банком России была проделана масштабная просветительская работа, которая позволила развеять все сомнения в отношении валюты.

«Цифровой рубль – еще одна форма рубля, которая также подкреплена активами государства, в том числе золотовалютными резервами, что отличает рубль от тех же криптовалют. Это абсолютно устойчивый ко всем вызовам инструмент оплаты привычных товаров и совершения повседневных банковских действий», – пояснил он.

По данным консалтинговой компании «Яков и партнеры», цифровой рубль может принести сотни млрд ежегодной выгоды как банкам, так и отечественному бизнесу. При активном внедрении цифрового рубля аналитики ожидают суммарный доход до 300 млрд ежегодно.

«Целевой аудиторией цифрового рубля, действительно, скорее выступает бизнес и госсектор. Первые, например, по сути, освобождаются от SWIFT-переводов, что в условиях санкционного давления крайне важно. Кроме того, потенциально должна снизиться и комиссия за эквайринг. Что, наверное, самое важное – цифровой рубль позволяет оптимизировать управление финансами. Так, третья форма рубля дает возможность расходовать средства на определенные заранее цели. Проще говоря, если в коде рубля прописано, что деньги должны пойти на оплату услуг подрядчика, потратить на другие цели их будет очень сложно. В части обеления рынка и повышения его прозрачности – это большой шаг», – считает депутат.

Ко второму этапу реализации эксперимента может присоединиться еще 19 банков, включая «Сбер», «Т-банк» и «РСХБ».

«Новый этап эксперимента как раз и позволит оценить применимость технологии в корпоративном секторе. Надо сказать, что с внедрением валюты регулятор не особенно спешит, и это правильно. Сейчас важно собрать обратную связь от бизнеса, чтобы в последующем сформировать эффективный платежный инструмент как для компаний, так и для граждан», – считает депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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