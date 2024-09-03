Начался новый этап тестирования цифрового рубля

Банк России с 1 сентября 2024 года запустил новый этап тестирования операций с цифровым рублем. Нововведения будут доступны клиентам банков, участвующих в пилотном проекте.
Теперь участникам эксперимента с цифровым рублем будут доступны оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями. Ранее клиентам банков-участников пилотного проекта были доступны открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также простые автоплатежи (смарт-контракты).
На данном этапе в эксперименте участвуют 12 банков, в том числе «Альфа-Банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». В дальнейшем список банков для тестирования операций с цифровыми рублями будет дополняться. В пилоте появятся новые операции.
Предполагается, что расширение функционала позволит увеличить и количество участников проекта. Если ранее в пилоте принимали участие около 600 человек и 22 компании, то по итогам расширения операций появится возможность подключить уже до 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний.
Несмотря на все опасения, связанные с запуском цифрового рубля, за первый год с момента запуска пилота участники проекта провели почти 40 тыс. операций с использованием цифрового рубля, включая 30 тыс. переводов между гражданами и 9 тыс. оплат товаров и услуг.
По словам депутата, Банком России была проделана масштабная просветительская работа, которая позволила развеять все сомнения в отношении валюты.
По данным консалтинговой компании «Яков и партнеры», цифровой рубль может принести сотни млрд ежегодной выгоды как банкам, так и отечественному бизнесу. При активном внедрении цифрового рубля аналитики ожидают суммарный доход до 300 млрд ежегодно.
Ко второму этапу реализации эксперимента может присоединиться еще 19 банков, включая «Сбер», «Т-банк» и «РСХБ».