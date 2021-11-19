Какие авто наиболее популярны?

Машина уже давно не воспринимается как предмет роскоши. Сегодня число автомобилистов заметно увеличилось. Поэтому наличие авто никого не удивляет. Люди приобретают иномарки и отечественные модели. Однако из всего обилия машин можно выделить наиболее востребованные марки.

По данным «Питерец.ру», самой популярной машиной в стране стала «Лада Гранта». В текущем году эта модель возглавила рейтинг. Некоторые автомобилисты ругают отечественный автопром. Однако такая оценка не всегда объективна. Автомобили «Лада» являются одними из лучших по соотношению «цена-качество».

Новая «Гранта» обойдется владельцу в 619 тыс. руб. Однако на вторичном рынке такое авто можно приобрести за 330 тыс. руб. По крайней мере, такие расценки действуют в Петербурге и Ленобласти.

Еще в топ-5 популярных авто вошли «Лада Веста», «Киа Рио», «Хендай Крета» и «Хендай Солярис». Подержанную «Весту» можно купить в Петербурге за 595 тыс. руб. «Киа» в таком же состоянии обойдется в 589 тыс. руб. За «Крету» и «Солярис» придется выложить 1 млн и 649 тыс. руб.